Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italijo stresel potres z magnitudo 5,9, tresenje čutili tudi v Sloveniji

Neapelj, 10. 03. 2026 08.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Potres v Italiji

Naše zahodne sosede je nekaj minut po polnoči stresel potres z magnitudo 5,9. Epicenter potresa je bil v Tirenskem morju, 43 kilometrov jugozahodno od Neaplja, ter na globini 375 kilometrov. Potres so čutili tudi nekateri prebivalci Slovenije.

Tri minute čez polnoč je italijansko regijo Kampanija prizadel potres, ki je imel po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra moč 5,9. Nemški raziskovalni center za geoznanosti (GFZ) sicer poroča o magnitudi 6,1.

Potres z epicentrom v Tirenskem morju so čutili vzdolž obale celotne regije, vendar pa zaradi globine potresa (375 kilometrov pod površjem) trenutno v Italiji ne poročajo o morebitnih poškodbah ali materialni škodi.

Potres so čutili po celotni zahodni obali italijanske regije, pa tudi v številnih sosednjih državah. Številni uporabniki spleta so ob tem z javnostjo delili svojo izkušnjo s potresom. "Trajal je nekaj sekund s krajšimi premori," je dejal prebivalec z območja Neaplja, ki živi v sedmem nadstropju. Spet drugi je poročal o zibanju lestencev.

In medtem ko je oseba iz Črne gore sporočila, da potresa tam ni bilo občutiti, pa je prebivalec Bosne in Hercegovine zapisal: "Srečno Italijani, Vezuv se prebuja." Potres so občutili tudi na Malti, kjer je eden od tamkajšnjih prebivalcev dejal, da se je tresenje čutilo skoraj eno minuto, pa tudi v Švici in na Slovaškem.

Sodeč po zemljevidu zaznave potresa, smo tresenje čutili tudi v Sloveniji.

italija potres neapelj

Bruselj bo predstavil ukrepe za znižanje cen energentov

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Ganljiv zapis 30-letne hčerke pokojne igralke
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Izhod iz cone udobja: Kako premagati stres in najti veselje
Izhod iz cone udobja: Kako premagati stres in najti veselje
3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk
3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk
vizita
Portal
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte
5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551