Italijo stresel potres z magnitudo 5,9, tresenje čutili tudi v Sloveniji

Tri minute čez polnoč je italijansko regijo Kampanija prizadel potres, ki je imel po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra moč 5,9. Nemški raziskovalni center za geoznanosti (GFZ) sicer poroča o magnitudi 6,1.

Potres z epicentrom v Tirenskem morju so čutili vzdolž obale celotne regije, vendar pa zaradi globine potresa (375 kilometrov pod površjem) trenutno v Italiji ne poročajo o morebitnih poškodbah ali materialni škodi.

Potres so čutili po celotni zahodni obali italijanske regije, pa tudi v številnih sosednjih državah. Številni uporabniki spleta so ob tem z javnostjo delili svojo izkušnjo s potresom. "Trajal je nekaj sekund s krajšimi premori," je dejal prebivalec z območja Neaplja, ki živi v sedmem nadstropju. Spet drugi je poročal o zibanju lestencev.

In medtem ko je oseba iz Črne gore sporočila, da potresa tam ni bilo občutiti, pa je prebivalec Bosne in Hercegovine zapisal: "Srečno Italijani, Vezuv se prebuja." Potres so občutili tudi na Malti, kjer je eden od tamkajšnjih prebivalcev dejal, da se je tresenje čutilo skoraj eno minuto, pa tudi v Švici in na Slovaškem.

Sodeč po zemljevidu zaznave potresa, smo tresenje čutili tudi v Sloveniji.