Italijo zajel vročinski val, mnogi potrebujejo zdravniško pomoč

Italijo je zajel vročinski val Lucifer s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Predvsem starejši imajo zaradi visokih temperatur precej zdravstvenih težav, poročajo italijanski mediji. Po napovedih vremenoslovcev bo Apeninski polotok v primežu Luciferja do začetka prihodnjega tedna. Ob hudi vročini so morali številni starejši poiskati zdravniško pomoč zaradi omedlevice in kolapsa ožilja. Na urgencah bolnišnic v Milanu in Rimu so obravnavali tudi številne starejše, ki so imeli težave s srcem ali dihanjem ali so dehidrirali. Velika vlažnost zraka na severu Italije ter vroči afriški vetrovi na jugu države prispevajo k temu, da se zdi temperatura zraka še višja, kot je v resnici. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina nekoliko popustila v začetku prihodnjega tedna.