V središču nezadovoljstva je predlog državnega proračuna za prihodnje leto. CGIL od vlade zahteva višje plače in pokojnine, učinkovitejše ukrepe proti draginji ter več vlaganj v javno zdravstvo, šolstvo ter raziskave in razvoj. Sindikat opozarja, da inflacija še naprej zmanjšuje kupno moč prebivalstva, medtem ko številni zaposleni in upokojenci vse težje pokrivajo osnovne življenjske stroške.

Stavko je razglasila največja italijanska sindikalna organizacija CGIL, pridružili pa so se ji tudi nekateri drugi sindikati. Izstopa tudi udeležba dijakov in študentov, ki opozarjajo na negotovo prihodnost mladih, zmanjševanje sredstev za izobraževanje in militarizacijo družbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med zahtevami so tudi izboljšanje delovnih pogojev, večja varnost na delovnih mestih, pravičnejša davčna politika in uvedba prispevka za najpremožnejše.

Generalni sekretar CGIL Maurizio Landini pričakuje množično udeležbo na protestih. "Zaščititi je treba pravice sedanjih in prihodnjih generacij, vlada pa mora prisluhniti zahtevam zaposlenih in mladih," je poudaril po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Z dela so odkorakali tudi člani sindikata Cobas. Ta zastopa predvsem delavce, ki se želijo organizirati neodvisno od velikih sindikalnih central. V tem sindikatu poleg zahtev po višjih plačah izpostavljajo predvsem nasprotovanje povečevanju izdatkov za oboroževanje in tako imenovanemu vojnemu gospodarstvu. Prepričani so, da povečevanje obrambnih izdatkov v nobenem primeru ne sme voditi v krčenje socialnih prejemkov.

Stavka med drugim močno vpliva na javni promet v nekaterih mestih, čeprav morajo prevozniki zagotoviti zakonsko določene osnovne storitve. Nekateri prevozniki, med njimi milanski ATM in beneški ATVO, v stavki sicer ne sodelujejo.

Stavki se zaradi pravil, ki v Italiji urejajo uresničevanje pravice do stavke, prav tako niso pridružili v letalskem in železniškem prometu. Vendar se za železniški promet danes ob 21. uri začenja ločena stavka sindikatov SGB in CUB Trasporti, ki bo trajala do sobote do 20. ure. Potniki lahko pričakujejo odpovedi in zamude vlakov, tudi na daljših povezavah.

Splošno stavko spremljajo protestni shodi, med drugim v Rimu, Milanu, Torinu, Bologni in Neaplju.

Sindikalni organizaciji CISL in UIL se tokratni splošni stavki nista pridružili. Napovedali sta ločene protestne dejavnosti.

Zaradi podobnih razlogov so protesti v Italiji potekali že konec oktobra, ko se jih je po ocenah sindikatov udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi.