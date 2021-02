Plinska ploščad Ivana D še vedno čaka na 'rešitev'

"Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj je temeljito preiskavo začelo 18. januarja 2021. Vodi jo komisija za preiskavo večje nesreče na Ivani D, cilj pa je ugotoviti vzrok in dati priporočila za izboljšanje, da bi se v prihodnosti izognili istim ali podobnim dogodkom," izjavo ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj povzema Dnevnik.hr .

Približno 25 navtičnih milj od Pulja in 40 metrov globoko pod vodo še vedno stoji Ivana D, Inina plinska ploščad. Dva meseca zatem, ko se je zaradi močnih neviht in juga preprosto ločila od svojega stebra in potonila, njena usoda še vedno ni znana. Natančni razlogi za razpoko stebra, ​​s katerim je bila pritrjena na morsko dno, še vedno niso znani. Ina poudarja, da vzdrževanje lahko izključijo kot vzrok za potop, ker so ploščad redno vzdrževali, zadnji pregled pa so opravili oktobra lani.

Vse, kar je Luška kapitanija takoj naročila, je bilo izpolnjeno, ugotavlja ministrstvo. Mesto potopa je zavarovano, označeni so položaji z obalnega objekta, kraj je vizualno nadzorovan in vsaj enkrat mesečno na dno spustijo robotske podmornice. S platforme je treba odstraniti vse, kar bi lahko povzročilo onesnaženje, vendar šele po sanaciji same vrtine. "To je zelo nevaren postopek, zato preprosto ne želimo vztrajati, da morda ne bomo ogrozili človeških življenj," je povedala Dolores Brenko Škerjanc, puljska luška kapitanka.

Vsi varnostni ventili so zaprti in puščanja plina ni, s tem pa tudi ni nevarnosti za okolje in ljudi, pravi Želimir Šikonja, ki je leta delal v Ini in skrbel za tovrstne objekte. "Zdaj se načrtuje sanacijo ploščadi in vrtine, najpomembneje pa je v prvem koraku narediti dober načrt za sanacijo same vrtine, ki bo trajna, s cementiranjem," je dejal.

Vzporedno s tem naj bi potekalo tudi 'reševanje' same platforme. Po zakonskih predpisih namreč ni mogoče, da 500-tonska Ivana D za vedno ostane na morskem dnu, kljub morebitnim koristim za morsko življenje. "Z biološkega vidika lahko trdimo, da lahko potopljena platforma služi kot umetni greben in na ta način prispeva k povečanju lokalne biotske raznovrstnosti,"je dejal Bojan Hameriz Centra za morske raziskave.

Spomnimo

8. decembra lani je sredi Jadranskega morja izginila nenaseljena plinska ploščad Ivana D. Ploščad so iskali tudi z letali in podmorskimi roboti, na koncu pa so jo našli na morskem dnu 25 navtičnih milj od Pulja. Ivana D je sicer od leta 2001 obratovala v severnem Jadranu, približno 50 kilometrov od Pulja. Njena vrednost je bila približno 15 milijonov evrov. Plin je črpala z globine 43 metrov.