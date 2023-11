Ivanka Trump na sodišču: Ne spominjam se podrobnosti o poslih

Med štiriurnim pričanjem na newyorškem vrhovnem sodišču je bila umirjena in se ni prepirala s tožilci ali sodnikom. Tiho je govorila v mikrofon, sedela je pokončno z rokami v naročju in se vsake toliko časa nasmejala.V svojih kratkih odgovorih je večkrat povedala, da se podrobnosti ne spomni ali pa jih ne ve. " Bilo je ogromno poslov in ogromno elektronskih sporočil, " je dejala med drugim.

Ivanka se je sicer poskušala izogniti pričanju, češ da svojih treh otrok med šolskim tednom ne more pustiti samih na Floridi.Toda newyorški sodnik in prizivno sodišče sta odločila, da mora nastopiti kot priča, poroča BBC.

Ivanka Trump za razliko od očeta Donalda Trumpa in bratov Donalda mlajšega in Erica Trumpa v postopku, ki poteka na newyorškem sodišču, ni obtožena nepravilnosti. Njen oče jo je namreč leta 2017 vzel k sebi kot svetovalko predsednika ZDA in od takrat ni bila vpletena v poslovne odločitve, njeni odvetniki pa so sodišče prepričali, da so domnevne kršitve pred tem že zastarale.

Tožilci so na podlagi elektronskih sporočil vseeno uspeli dokazati, da je sodelovala pri pridobitvi nekaterih zelo ugodnih posojil, med drugim za golf klub Doral v Miamiju in najem nekdanje poštne zgradbe v Washingtonu blizu Bele hiše, ki je za kratek čas postala Trumpov hotel.

Trump ga je leta 2022 prodal za 375 milijonov dolarjev in se pohvalil, da je sam s tem zaslužil 126 milijonov, njegovi trije otroci pa po štiri milijone dolarjev. Tožilstvo je trdilo, da je bil ta dobiček možen le zaradi izjemno ugodnega posojila Deutsche Bank, ki ga je izposlovala Ivanka. Na klopi za priče se tega ni spomnila, poročajo ameriški mediji.

Sodnik je že pred začetkom sodnega procesa na podlagi gradiva, ki ga je dobil od Trumpa in njegovih odvetnikov, ugotovil, da so krepko napihovali premoženje za ugodnejše kreditne pogoje. Trump tega niti ne zanika, ampak trdi, da so bila finančna poročila celo preskromna, saj naj bi samo njegovo ime zagotavljalo veliko večjo vrednost premoženja, kot je bila navedena.

Pravosodna ministrica New Yorka Letitia James trdi, da so Trumpovi z napihovanjem premoženja oškodovali banke in zavarovalnice, obtoženci pa trdijo, da ni zločina, ker ni žrtve, saj so banke dobile denar nazaj z obrestmi in dobro služile. James zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine in prepoved poslovanja v državi za Trumpovo podjetje, Trumpa in njegova sinova.

Po pričanju Ivanke Trump tožilstvo na seznamu nima več nobene priče in na vrsti je obramba. Trump je pred dnevi namignil, da bo poklical več sto prič, kar kritiki razumejo kot poskus zavlačevanja postopka.