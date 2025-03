Ivica Kostelić skoraj umrl, rešili so ga iz razburkanega morja

Patruljni čoln črnogorske vojske je ob helikopterski podpori iz zraka iz razburkanega morja v ponedeljek zvečer rešil dva tuja državljana, so za črnogorske Vijesti potrdili na ministrstvu za obrambo.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, gre za Ivico Kostelića in njegovega prijatelja, francoskega državljana, ki sta se po morju blizu izliva reke Bojane vozila s kajaki, ko so ju močan veter in valovi, višji od treh metrov, prevrnili in odvlekli stran od obale.

Reševalna akcija je stekla zvečer, ko je v operativni center v Baru prispel klic, da se v morju nekaj milj od otoka Ada Bojana nahajata dva moška. Kljub zahtevnim razmeram so reševalci z usklajenimi prizadevanji civilnih in vojaških ekip oba moška uspeli najti in rešiti.

"V razburkanem morju ju je našla in rešila posadka enega od novih hitrih patruljnih čolnov hrvaške mornarice. Njuno zdravstveno stanje je bilo dobro, a so ju iz preventivnih razlogov predali ekipi nujne medicinske pomoči, ki ju je čakala v pristanišču Bar, kamor je patruljni čoln prispel okoli 22.45," še pišejo Vijesti.

Ljubitelj ekstremnih športov

Kostelić je znan po tem, da obožuje šport, adrenalin in ekstremne športe. Kot poroča Net.hr, njegova ljubezen do morja sega v zgodnje otroštvo, ki ga je preživel na otoku Mljet. Ta povezanost z morjem ga je v kombinaciji z njegovo tekmovalno naravo in željo po premikanju meja pripeljala v svet jadranja.

"Iskal sem šport, ki bi ustrezal mojemu značaju in mi bo omogočal tekmovanje na visoki ravni. Jadranje je izpolnilo oboje," je pred časom dejal Kostelić v intervjuju za Yachts Croatia.

Po sijajni smučarski karieri, okronani z olimpijskimi kolajnami, svetovnimi prvenstvi in kristalnimi globusi, športne opreme ni obesil na klin. Namesto tega se je legendarni hrvaški smučar usmeril v nove izzive, strast pa je našel v ekstremnih športih. Poleg jadranja je tudi velik ljubitelj kolesarjenja, tako cestnega kot gorskega.