Prve fotografije Kostelića iz bolnišnice: Hvaležen sem Črni gori

Ivica kostelić , dobitnik štirih olimpijskih kolajn in zmagovalec v svetovnem pokalu, je v pogovoru s predsednikom črnogorske vlade Milojkom Spajićem izrazil veliko hvaležnost za hiter odziv vojske, pa tudi zdravstvenega osebja, ker jo je – kot je poudaril – iz zelo občutljive in nevarne situacije odnesel brez poškodb.

Srečanje Ivice Kostelića in črnogorskega premierja v bolnišnici

Legendarni hrvaški smučar je pretekle dni preživel na Prokletijah, t. i. Albanskih Alpah, kjer je promoviral lepote tega dela Črne gore, za kar se mu je med drugim zahvalil tudi Spajić.

"Zelo cenimo, da ste si vzeli čas in se odločili obiskati in promovirati Prokletije in Črno goro. Izjemno smo veseli, da se je reševalna akcija končala na najboljši način. V Črni gori ste vedno dobrodošli," mu je dejal Spajić.

Kostelić pa je odvrnil: "Iz Črne gore odhajam samo z lepimi spomini zaradi pogumne akcije reševalcev v razburkanem morju pri Adi Bojani."