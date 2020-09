Ivica Todorić spet na sodišče zaradi gospodarskega kriminala

Hrvaško tožilstvo je na zagrebško županijsko sodišče vložilo novo obtožnico proti nekdanjemu lastniku koncerna Agrokor Ivici Todoriću in še 14 osebam zaradi gospodarskega kriminala, je potrdil tiskovni predstavnik sodišča Krešimir Devčić. Gre za drugo obtožnico proti dolga leta najbogatejšem Hrvatu zaradi domnevnih malverzacij v Agrokorju.

Krešimir Devčić je dejal, da je obtožnica sestavljena na 459 straneh, medtem ko celotni dokument o zadevi vsebuje 80.000 strani. Potrdil je, da so Todorić in sodelavci obtoženi zaradi zlorabe zaupanja in ponarejanja poslovnih knjig ter tudi zaradi pomoči in spodbujanja tovrstnih kaznivih dejanj. Ni želel ugibati, kdaj naj bi sodišče potrdilo obtožnico.

Ivica Todorić zapušča zapor FOTO: AP

Hrvaško tožilstvo je novembra 2017 sprožilo preiskavo proti Todoriću in njegovima sinovoma ter 12 nekdanjim članom uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly zaradi suma finančnih malverzacij v Agrokorju. Medtem so zaradi zapletenosti primera večkrat podaljšali preiskovalne roke. Bremenijo jih, da so Agrokor oškodovali za 160 milijonov evrov Kot so danes objavili na spletnih straneh tožilstva, Todorića in ostale bremenijo, da so oškodovali Agrokor za več kot 1,2 milijarde kun (160 milijonov evrov). Tožilstvo trdi, da so od leta 2006 lažno prikazovali poslovne rezultate in napihovali bilančni dobiček, iz katerega so brez resnične podlage izplačali dividende. Več kot 920 milijonov kun (122,5 milijona evrov) spornega zneska naj bi končalo na računu Todorića, preostanek pa na računu nizozemske podružnice Agrokorja.