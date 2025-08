Ivo Sanader po devetih letih zakorakal na svobodo

Ivo Sanader je iz zapora odšel okoli 10.30, pričakal ga je njegov odvetnik Dragan Crnkovič, poroča Net.hr. Ta je novinarjem povedal, da želi biti Sanader čim prej z družino in da ne načrtuje povratka v politiko. Eden od razlogov za zahtevo po izpustitvi so zdravstveni razlogi. Enkrat mesečno se bo moral še vedno javljati na policijo in ne bo mogel spreminjati prebivališča in stalnega prebivališča, je še pojasnil. Dodal je, da je Sanader dopolnil 71 let in da ima zdravstvene težave, o podrobnostih pa ni želel govoriti.