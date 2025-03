Policist zaradi aligatorja prevzel dostavo pic

Policist Tolson je patruljiral blizu soseske River Isles na Floridi, ko je prejel klic, da po soseski patruljira še nekdo, skoraj trimetrski aligator. Na posnetku, ki ga je objavila policijska uprava Bradenton, se vidi, kako pogumni policist pristopi do prestrašene dostavljavke hrane in jo opozori, naj bo res previdna pri dostavi pice, ker se pod avtom skriva aligator.

Strah je bil razumljivo prevelik in dekle je za pomoč pri dostavi zaprosilo moža v modrem. Medtem so sosedje poskušali opozoriti žensko, ki je naročila hrano, da ne bi stopila aligatorju na pot. Gospa je le dobila svojo pico in ni opazila, da jo je dostavil policist.

Ta je nato želela slikati aligatorja, a ji je policist to odsvetoval. Posnel ga je sam in ji posredoval fotografijo, z nepovabljenim gostom pa so se ukvarjali naravovarstveniki.

Sicer je verjetnost, da bi bil prebivalec Floride resno poškodovan v neizzvanem napadu aligatorja, ena proti 3,1 milijona.