Iz 30 let starih zarodkov sta se rodila dvojčka: To je nekaj osupljivega

Zarodka, iz katerih sta se 31. oktobra 2022 rodila Lydia in Timothy Ridgeway, sta bila zamrznjena že 22. aprila 1992. Takrat sta zarodka donirala 34-letna ženska in 50-letni moški. Najprej sta bila zarodka shranjena v laboratoriju za oploditev, leta 2007 pa podarjena Državnemu centru za darovanje zarodkov (NEDC).

Philip Ridgeway, oče dvojčkov, je bil ob nastanku zarodkov star pet let. "To je nekaj osupljivega," pravi. "V nekem smislu sta najina najstarejša otroka, čeprav sta najmlajša," še dodaja.

Philip in Rachel Ridgeway imata namreč štiri otroke, stare od dve do osem let, poroča Sky News.

Ustvarjanje družine je bilo sicer za zakonca Ridgeway vedno del večjega poslanstva. Ko sta iskala darovalce, sta namreč Ridgewayeva ameriški Državni center za darovanje zarodkov posebej vprašala o kategoriji, imenovana "posebna obravnava", kar pomeni, da je bilo za te zarodke težko najti prejemnike, ne glede na razloge.

"Nisva želela zarodkov, ki so bili zamrznjeni najdlje na svetu. Želela sva le tiste, ki so čakali najdlje," še izpostavlja Philip.