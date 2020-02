Iz 40 milijard funtov, ki jih umikajo iz obtoka, 'bodo naredili kompost'

To pomeni, da bankovci, ki jih bodo vrnili v banke, ne bodo več uporabljeni. Proces bo trajal več mesecev, po tem, ko jih bo uničenih dovolj, pa bodo postavili rok, po katerem bodo lahko preostali bankovci vrnjeni še v času šestih mesecev. Bankovce bodo pakirali v bloke po 50.000 funtov (60.000 evrov).

Doslej so bankovce, ki so jih umaknili iz obtoka, poslali v sežigalnice in energijo uporabili za ogrevanje v Londonu. Tokrat pa bodo bankovce kompostirali in iz njih naredili kompost za uporabo v kmetijstvu.