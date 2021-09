Iz Afganistana odletelo prvo potniško letalo po umiku Američanov

Med tistimi, ki so se vkrcali na komercialni polet družbe Qatar Airways, so tudi ženske in otroci, kažejo posnetki, ki jih je objavila televizija Al Jazeera. "Katarcem smo zelo hvaležni," je za televizijo povedal eden od potnikov, ki se je predstavil kot kanadski državljan.

Po poročanju tiskovne agencije AP so bili med potniki tudi Nemci in Madžari. Povzemajo tudi pričevanje ameriškega uradnika, ki pa je želel ostati neimenovan, saj ni pooblaščen za dajanje izjav. Pri odhodu letala naj bi tako pomagala dva talibana, ki sta visoko na hierarhični lestvici, potniki so morali pokazati svoje dokumente in prtljago zložiti na vzletno stezo, kjer jo je prevohal tudi službeni pes. Vrnilo se je tudi nekaj dolgoletnih uslužbencev mednarodnega letališča Hamida Karzaja, ki so svoje delovno mesto zapustili zaradi kaosa, ki je sledil talibanskemu prevzemu oblasti.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je že v torek med obiskom v Katarju sporočil, da so talibani obnovili obljubo, da bodo Afganistanci lahko svobodno zapustili državo, če bodo to želeli.

Ameriška administracija pod vodstvom Joeja Bidna je pod vse večjim pritiskom, ker je v Afganistanu ostalo še več sto Američanov in nekdanjih afganistanskih sodelavcev ZDA in drugih zahodnih sil. Čeprav imajo urejene dokumente, zaenkrat ne morejo zapustiti države, ker so ZDA v začetku prejšnjega tedna ustavile evakuacijske lete iz kabulskega letališča.