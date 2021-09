Iz Afganistana uspešno rešili še skoraj tisoč ljudi

Geno Garsha iz Organizacije Mercury One pravi: "Ljudje, ki so morali oditi, so morali oditi z razlogom – ker so nezaželeni pri talibanih." Kljub temu da se pogoji, ki jih postavljajo talibani, spreminjajo iz dneva v dan, je humanitarni organizaciji Mercury One iz Mazar-i-Šarifa s nekaj poleti uspelo evakuirati skupaj okoli tisoč ljudi. "Edini, ki se je res odzval in pomagal, je bil premier Pakistana, on je največ naredil pri pogajanjih," pravi Barčić.

35 milijonov dolarjev je organizacija Mercury One namenila za tokratno reševanje. Pri tem ocenjujejo, da je v Afganistanu vsaj še 120 tisoč ljudi, ki si želijo prebegniti na varno. "Potrebujemo samo dovoljenje katere koli vlade, da bi pripeljali tri, deset ali pa sto tisoč beguncev," še dodaja Barčić.

Garsha pa ob tem opozarja: "Ameriška vlada nam ne pomaga pri tem, postaja bolj del tega problema, zato iščemo pomoč pri evropskih državah, da bi nam pri tem pomagale." Na teh začasnih bivalnih območjih bi begunci pridobili vize za prehod v končne države, v katerih bi si življenje postavili na novo.