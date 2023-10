'Iz avtobusa sem potegnil tri ali štiri osebe, vključno z mlajšo deklico'

"Ko sem prišel do avtobusa, so se kriki spremenili v grozljivo mrtvaško tišino, ki mi je zaledenela kri. Želel sem pomagati, a sta me prijatelj in policistka ustavila, saj je avtobus še vedno gorel. Obstajala je nevarnost eksplozije," je povedal in dodal, da je bil tam do prihoda reševalcev.

"Slišal sem močno zaviranje, mislil sem, da je vlak. Nato hrup trka, ropot. Prestrašil sem se in pogledal sem ven, videl dim in slišal ljudi, ki so kričali na pomoč," tako pa je tragedijo opisala priča nesreče Leonardo . V času nesreče je bil v sobi, a je nemudoma odhitel na kraj dogodka, da bi preveril, kaj se dogaja.

"Situacija je nadrealistična. Še nikoli nisem videl toliko ljudi, ki i bili pripravljeni ponuditi roko," je za Rai News dejal eden od reševalcev na terenu. Na kraj je prišlo okoli 60 gasilskih vozil, mnogi gasilci pa ob koncu izmene niso želeli počivati in so prosili, da nadaljujejo z delom . "Soočamo se s tragedijo mladih ljudi. Nekaj je tudi odraslih, a večinoma gre za res mlade osebe," je še dejal reševalec.

Po tragični nesreči, ki je poleg voznika avtobusa terjala še 20 drugih življenj, tudi življenji dveh otrok, so v šoku tudi šoferjevi sodelavci. Delo svojega kolega opredeljujejo kot strokovno, v poslu je bil že sedem let.

Prefekt Benetk Michele Di Bari je sporočil, da so med 15 poškodovanimi že identificirali 11 oseb. "Na krovu so bili tudi štirje Ukrajinci, dva Španca in Avstrijca ter Nemec, Francoz in Hrvat," je naštel in dodal, da se številni zdravijo na intenzivni negi. Dva poškodovana so po besedah prefekta ponoči operirali v Padovi. Pet poškodovanih je v hudem stanju.

Preiskava se nadaljuje, izvedli bodo medicinsko-pravne preiskave

Di Bari je povedal tudi, da se je avtobus vračal v kamp "Hu" v Margheri, ko je zletel z nadvoza. Preiskava, zakaj in kako je do nesreče prišlo, se medtem nadaljuje. Pojavila so se ugibanja, da je morda v nesrečo udeleženo še eno vozilo. Beneški župan Luigi Brugnaro pa je medtem dejal, da je nesrečo povzročila bolezen voznika.