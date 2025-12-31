Iz bančnih sefov v Nemčiji izginila večja količina zlata

Preiskovalci in banka niso navedli, kako je osumljeni pridobil dostop do vsebine sefov.

Zaposleni banke Sparkasse KölnBonn je osumljen, da je nepooblaščeno pridobil dostop do dveh sefov in ukradel njuno vsebino, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Preiskovalci in banka niso navedli, kako je osumljeni pridobil dostop do vsebine sefov. Prav tako niso navedli podrobnosti o vrednosti ukradenega blaga ali stanju preiskave.

Primer izginulega zlata sledi ropu v mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije, ko so minuli konec tedna neznanci iz 3200 sefov v trezorju poslovalnice banke Sparkasse ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti. To bi lahko bil eden največjih tovrstnih ropov v sodobni nemški zgodovini.