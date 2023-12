Iz Bele hiše prihajajo opozorila: 'Zmanjkuje denarja za Ukrajino'

Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je ameriški kongres danes opozorila, da če do konca leta ne bodo dosegli dogovora o novih sredstvih Kijevu, bo to ohromilo Ukrajino na bojišču proti ruski agresiji. Brez ukrepanja kongresa nam bo zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino, je dejala.

V pismu predsedniku predstavniškega doma Mikeu Johnsonu je Youngova opozorila, da hitro zmanjkuje časa za podporo ukrajinskemu boju proti ruski invaziji. "Zmanjkuje nam denarja in kmalu nam bo zmanjkalo časa," je zapisala Youngova. "Brez ukrepanja kongresa nam bo do konca leta zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino," je dodala. "Prekinitev dotoka ameriškega orožja in opreme bo Ukrajino zadela v kolena na bojišču," je ponazorila Youngova, ki vodi Urad za upravo in proračun Bele hiše. Neuspeh dogovora o financiranju po njenem mnenju ne ogroža le dosedanjih dosežkov Ukrajine, ampak povečuje možnost ruske vojaške zmage. icon-expand Shalanda Young FOTO: AP Ameriški predsednik Joe Biden je oktobra prosil kongres, naj odobri 106 milijard dolarjev sredstev za nacionalno varnost, vključno s podporo Ukrajini in izraelski vojni proti Hamasu. Vendar pa je kongres že več mesecev ohromljen zaradi notranjih spopadov med republikanci, pri čemer nekateri bolj konservativni republikanski kongresniki nasprotujejo kakršni koli nadaljnji pomoči Kijevu, medtem ko vojna v Ukrajini traja že 21 mesecev. Ameriški kongres še ni sprejel proračuna za leto 2024, je pa pod Johnsonom uspel sredi novembra potrditi predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade, vendar pa ta ne vsebuje pomoči za Ukrajino in Izrael. O tem se nameravajo v kongresu pogajati posebej. PREBERI ŠE Zelenski: vojna s Hamasom odvrača pozornost od te v Ukrajini Ukrajina si močno prizadeva dobiti več tuje pomoči, medtem ko ruske sile krepijo napade na vzhodu države, kjer so uspele zadržati protiofenzivo ukrajinskih sil. ZDA so od začetka ruske agresije februarja lani Ukrajini zagotovile 40 milijard dolarjev vojaške pomoči.