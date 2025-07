Iz beograjskega živalskega vrta pobegnila zebra in poškodovala tri osebe

Njihove poškodbe niso hude, večinoma gre za podplutbe in odrgnine. Otroka so z reševalnim vozilom prepeljali na Univerzitetno otroško kliniko Tiršova, odrasli osebi pa so odpeljali na Vojaško medicinsko akademijo.

Po besedah prič je bila situacija v nekem trenutku izjemno kaotična, saj se je zebra zmedeno gibala, osebje živalskega vrta pa jo je poskušalo zadržati in preprečiti nadaljnje poškodbe obiskovalcev.

"Gre za izjemno močno žival, ljudje so se prestrašili, otrok pa je padel in se poškodoval. Žival so hitro ujeli in ukrotili, tudi ona je bila pod stresom. Nihče ni bil resneje poškodovan," je za Telegraf povedal očividec.

Iz živalskega vrta še niso podali izjave o okoliščinah incidenta, so pa potrdili, da je žival spet pod nadzorom.