Iz Zenice v rusko vojsko, iz ruske vojske v ukrajinsko ujetništvo

"Ne odobravam pridružitve ruski vojski," je za Detektor povedal Fahrudin Hrustić, čigar sin Selver je trenutno v ujetništvu v Ukrajini. "Nisem za nobeno vojno, ne bi smel iti. Ampak on se je odločil in je odšel. Ponosen sem nanj, ker se je samostojno odločil, in se v te odločitve ne vmešavam," je dejal Fahrudin Hrustić. Ukrajinski portal UNITED24 Media je 17. januarja objavil izpoved Selverja Hrustića iz Bosne in Hercegovine, ki je povedal, da se je ruski vojski pridružil septembra 2025. Slever je povedal, da je v vojno odšel zaradi težav, ki jih je imel z zakonom v Evropi. Podrobnosti niso navedli. Oče Fahrudin je povedal, da ga je presenetilo dejstvo, da je njegov sin končal v vojski in ujetništvu, in da je bila njegova prva misel "zakaj me ni vprašal". Pojasnil je tudi, da je njegov sin leta 2025 enkrat septembra odšel v Rusijo. "Moja žena se je z njim pogovarjala decembra. Ni rekel, da je v vojski. Rekel je, da je v Moskvi in da je bil v neki družbi. (...) Približno 15 dni se nista slišala," je dejal. Na koncu pogovora je dejal, da od oblasti BiH ne pričakuje ničesar, ker "jim ni nikoli zaupal". "Ampak zdaj mi je najpomembneje, da je živ," je dejal.

"Obljubili so mi, da ne bom na bojišču"

Selver Hrustić je ukrajinskemu mediju povedal, da so mu po šestih mesecih služenja v ruski vojski obljubili odvetnika in da ga ne bodo napotili na bojišče. Namesto tega naj bi ga poslali na življenjsko nevarno misijo v Ukrajino. Hrustić je povedal, da je podpisal pogodbo z ruskim ministrstvom za obrambo in da drugim ne priporoča včlanitve v rusko vojsko. "Čez dan ti pošljejo pol litra vode in eno ali dve majhni konzervi mesa. Dva človeka, ti in tvoj kolega, si delita pol litra vode in malo hrane," je Hrustić pojasnil v intervjuju v angleškem jeziku. Povedal je tudi, da se 80 odstotkov ljudi ni vrnilo iz Petrpovlivke, ki leži vzhodno od ukrajinskega mesta Kupjansk in je pod nenehnimi napadi ruskih sil. Hrustić je še dejal, da so možnosti za preživetje le deset odstotkov.

Sosed: Gnala so ga verska prepričanja