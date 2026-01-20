Naslovnica
Tujina

Iz Zenice v rusko vojsko, iz ruske vojske v ukrajinsko ujetništvo

Moskva/Zenice, 20. 01. 2026 10.09 pred 1 uro 3 min branja 22

Avtor:
M.V.
Selver Hrustić

Na ukrajinskem bojišču že dolgo ne vojujejo samo Ukrajinci in Rusi. V obeh vojskah je veliko število tujih prostovoljcev in plačancev, ki zaradi različnih vzgibov odhajajo v vojno. Selver Hrustić iz Bosne in Hercegovine se je v septembru 2025 pridružil ruski vojski, danes pa se nahaja v ukrajinskem ujetništvu. Njegov oče, ki je mislil, da je sin zgolj na daljšem obisku Moskve, je srečen, da je živ.

"Ne odobravam pridružitve ruski vojski," je za Detektor povedal Fahrudin Hrustić, čigar sin Selver je trenutno v ujetništvu v Ukrajini. "Nisem za nobeno vojno, ne bi smel iti. Ampak on se je odločil in je odšel. Ponosen sem nanj, ker se je samostojno odločil, in se v te odločitve ne vmešavam," je dejal Fahrudin Hrustić.

Ukrajinski portal UNITED24 Media je 17. januarja objavil izpoved Selverja Hrustića iz Bosne in Hercegovine, ki je povedal, da se je ruski vojski pridružil septembra 2025. Slever je povedal, da je v vojno odšel zaradi težav, ki jih je imel z zakonom v Evropi. Podrobnosti niso navedli.

Oče Fahrudin je povedal, da ga je presenetilo dejstvo, da je njegov sin končal v vojski in ujetništvu, in da je bila njegova prva misel "zakaj me ni vprašal". Pojasnil je tudi, da je njegov sin leta 2025 enkrat septembra odšel v Rusijo. "Moja žena se je z njim pogovarjala decembra. Ni rekel, da je v vojski. Rekel je, da je v Moskvi in da je bil v neki družbi. (...) Približno 15 dni se nista slišala," je dejal. Na koncu pogovora je dejal, da od oblasti BiH ne pričakuje ničesar, ker "jim ni nikoli zaupal". "Ampak zdaj mi je najpomembneje, da je živ," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Obljubili so mi, da ne bom na bojišču"

Selver Hrustić je ukrajinskemu mediju povedal, da so mu po šestih mesecih služenja v ruski vojski obljubili odvetnika in da ga ne bodo napotili na bojišče. Namesto tega naj bi ga poslali na življenjsko nevarno misijo v Ukrajino.

Hrustić je povedal, da je podpisal pogodbo z ruskim ministrstvom za obrambo in da drugim ne priporoča včlanitve v rusko vojsko. "Čez dan ti pošljejo pol litra vode in eno ali dve majhni konzervi mesa. Dva človeka, ti in tvoj kolega, si delita pol litra vode in malo hrane," je Hrustić pojasnil v intervjuju v angleškem jeziku.

Povedal je tudi, da se 80 odstotkov ljudi ni vrnilo iz Petrpovlivke, ki leži vzhodno od ukrajinskega mesta Kupjansk in je pod nenehnimi napadi ruskih sil. Hrustić je še dejal, da so možnosti za preživetje le deset odstotkov.

Sosed: Gnala so ga verska prepričanja

V intervjuju za Detektor je Hrustićev znanec in sosed povedal, da je konec poletja 2025 dejal, da želi iti v Rusijo. "Njegova prepričanja, ki so ga gnala tja, so bila verska. Bizantinci, svete vojne in podobno. Muslimani in pravoslavni kristjani proti Zahodu. Verjel je, da dela pravo stvar, ko se bori za Rusijo. Verjel je, da ima Putin prav, da je dober vodja in da vsi delamo napako," je dejal Hrustićev znanec.

"Zdaj govori nasprotno - da tam ni tako, kot si je mislil, da bo," je po ogledu videoposnetka, ki ga je objavil United24, zaključil Hrustićev znanec. Pojasnil je tudi, da je Hrustić nekaj časa preživel v azilu v Nemčiji, kar je Detektorju potrdil oče ujetega Hrustića. "Potem je pobegnil, prišel sem (v Bosno in Hercegovino) in rekel, da namerava iti v Rusijo, vendar ne ve, kako bo prišel tja. Prijatelj mi je povedal, da je odšel septembra ali oktobra lani," je dejal.

Hrustić je sicer v preteklosti že obiskal Rusijo, kar razkrivajo nekatere njegove objave na družbenem omrežju.

Nekateri prostovoljci so osumljeni tudi vojnih zločinov v Ukrajini. Kot je Detektorju potrdilo ukrajinsko državno tožilstvo, je ta institucija leta 2024 od Bosne in Hercegovine zahtevala informacije o 12 neimenovanih državljanih Bosne in Hercegovine, ki so osumljeni vojnih zločinov v tej državi. Izjavili so, da niso prejeli nobenih informacij o njihovem statusu.

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
20. 01. 2026 11.13
Kaj sedaj joka!!! Gor je šel z jasnim in glasnim namenom : - da mori in še kaj drugega!!!
Odgovori
0 0
medŠihtom
20. 01. 2026 11.12
klasicno obnasanje osebkov ki imajo potni list te sramotne drzave. v sloveniji jih imas polno na vsakem koraku. identicno obnasanje. in sociala seveda.
Odgovori
0 0
Zuzaa11
20. 01. 2026 11.11
Je pa zanimivo, da te vojni ujetniki vedno govorijo proti nasprotni vojski v dobro vojski, ki ga je zajela. Hmm le zakaj
Odgovori
0 0
The DownFall
20. 01. 2026 11.06
Ukrajina je poražena, to je dejstvo. Evropa brez ZDA ne more proti Rusiji čisto nič. Ker sicer bi v Kremlju že zdavnaj bila "specialna operacija" in bi po medijih spremljali vklenjene predstavnike Rusije...
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
20. 01. 2026 11.04
.............navaden kriminalec, ki se mu plani niso izšli in sedaj si želi izvleči celo kožo na najlažji način, z pljuvanjem po bivšem delodajalcu................................
Odgovori
+2
2 0
Vedezvevse
20. 01. 2026 11.00
Ni vreden da zivi.
Odgovori
+3
3 0
Nace Štremljasti
20. 01. 2026 10.53
zmaga ukrajini,kaj so pa jenkiji,angleži počeli v iraku,libiji,vietnamu.....a so sadili rožice,ne pobijali so vse kar je prišlo pred cev toliko o ubijanju nedolžnih ljudi,vsi so enaki
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
20. 01. 2026 10.51
Kanonfuter. To so uni k pobijajo, posiljujejo in ropajo, ker tja je prišel zaradi denarja, kakšna prepričanja. Da je moj sin ulaza u kuču više nema ! Jaz pa tud ne izlazim iz kuče od sramote !
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
20. 01. 2026 10.49
Kako "zanimiv" članek. Če ne bi bil zajet, bi šla vsebina v drugo smer. Če si plačanec si plačanec in delaš to kar ti ukažejo, vse ostalo je sprenevedanje in zavajanje. Zanimivo bi bilo slišati še kakšnega ujetnika na drugi strani. Ta bi trdil, da so ga prisilno mobilizirali, teh je sicer veliko in podatek dži. Drži pa tudi izjava novega obrambnega ministra Ukrajine Mihajla Fedorova o 1 miljonu vojaških dezerterjev in 8 miljonih pobeglih obveznikov. Čakam članek o tem.
Odgovori
+5
6 1
Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 10.47
Že samo to, da je nekdo pripravljen ubijati ljudi za denar, pove vse o takem podnu od človeka. Vsa nadaljnja zgodba in pojasnila so odveč. To, da mosskvići zelo grdo delajo s svojimi ljudmi, kaj šele s tujimi, je pa itak že dolgo znano.
Odgovori
-1
7 8
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
20. 01. 2026 10.57
Ki na tvoji strani pa se borijo sami Ukrajinci. Ma dej nehaj nabijat no .... Vojne so gnjile. V njih nastrada samo navaden folk. Ta veliki se pa mastijo. Zakaj v vojno ne pošiljajo svojih otrok? Kaj njihova življenja so več vredna? V stvari .... zakaj se pa ti ne boriš "slava ukrajini"? Je lepše bit na varnem in blebetat iz kauča in bit na socialni?
Odgovori
+5
5 0
Pamir
20. 01. 2026 10.58
Pri banderovcih je veliveč tujih plačancev kot pri moskvičih.Pri moskvičih ne vidimo ugrabljanja ljudi na ulicah in pošiljanja v smrt kot pri banderovcih.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
20. 01. 2026 10.45
Kaj pa je mislil, das bo dobil? Vsak dan eno krem šnito, pa jagodni sok?
Odgovori
+5
5 0
jugatneme
20. 01. 2026 11.13
Temu se preveč ni delalo v Nemčiji kjer je bil in je po gledanju filmov Bruce Lee izbral uniformo v Rusiji - kot bi rekli u Zenici "kruha bez motike" izbral, dobil pa zapor. Bo lahko še zadovoljen kot njegov oče Fahrudin, če bo še ugledal KP Zenica kjer so sedeli največji kriminalci Yuge.......
Odgovori
0 0
jugatneme
20. 01. 2026 10.41
Tega vojna v Bosni ni naučila ničesar ali mu je tam ni bilo dovolj.... Ah ja....
Odgovori
+13
14 1
Prelepa Soča
20. 01. 2026 10.50
Ta se še ni rodil takrat.
Odgovori
+0
1 1
jugatneme
20. 01. 2026 11.03
Verjetno res ne, ima pa čačo doma, kateri je celo ponosen....bi mu vsaj on lahko kaj povedal kje je bil v devetdesetih...
Odgovori
0 0
Ana desetnica
20. 01. 2026 10.30
A tle pa lahko komentiramo? Zanimivo!
Odgovori
+12
12 0
CorbaMorba
20. 01. 2026 10.36
Zanimivo je, da ne komentirate. Preveč rusofilov se poistoveti s situacijo, ki pa ne sovpada s fantazijo o ruski vojski.
Odgovori
-6
5 11
JOKS klub
20. 01. 2026 10.40
dej ti čorba nafili se bednež
Odgovori
+0
5 5
Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 10.44
joks, bednež,... kdaj odideš na fronto? putler vabi...
Odgovori
-4
5 9
Ana desetnica
20. 01. 2026 10.47
Hja, če fališ point, pač fališ point.
Odgovori
+1
2 1
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
20. 01. 2026 11.00
Že vidim joksa in ukrajinkota kako se gledata na frontni črti. :)
Odgovori
0 0
