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Iz blata presušene Donave potegnili motor iz druge svetovne vojne

Budimpešta, 09. 08. 2026 09.30 pred enim dnevom 1 min branja 38

Avtor:
N.L.
Motor iz druge svetovne vojne

Gladina Donave je rekordno nizka in nizka voda je razkrila še eno spektakularno najdbo. Približno 80 let je na dnu struge v blatu ležal skoraj nedotaknjen motor Wehrmachta iz časa druge svetovne vojne.

Model DKW NZ 350-1 iz druge svetovne vojne so našli v strugi v središču Budimpešte nasproti parlamenta in zgodovinarji so navdušeni. Motor je skoraj nedotaknjen in se je v donavskem blatu dobro ohranil, poroča Euronews.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Motor so razvili posebej za vojaško uporabo, proizvodnja pa je stekla po letu 1944. Do konca 1945 so jih izdelali okoli 12 tisoč. Njegov predhodni model je dosegel hitrost do 105 kilometrov na uro.

Proizvajali so jih pri podjetju Auto Union AG, ki je nastalo z združitvijo več znamk, tudi Audija, poleg motorjev so proizvajali tudi avtomobile.

Posebnost serije NZ je, da so bili deli okvirja varjeni, za kar pa so potrebovali veliko elektrike. Proizvodnja je tako potekala večinoma ponoči, ko je bilo omrežje manj obremenjeno.

V bližini najdbe, a na drugi strani Donave, so našli tudi nemške mine in ostanke granat, zato madžarski inštitut za vojno predvideva, da so ta del reke uporabljali kot nekakšno odlagališče.

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Ob suši in praznih rečnih strugah so v bližini srbskega mesta Prahovo zagledali potopljene nemške vojne ladje iz druge svetovne vojne. Podobno tudi na Hrvaškem, kjer je suša razkrila potopljena vozila, orožje in tudi ladje.

Donava druga svetovna vojna DKW NZ 350-1 Budimpešta
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KOMENTARJI38

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
09. 08. 2026 15.44
Industrijski odpadek polpretekle zgodovine. Pričakujem tiskovno konferenco vseh glavnih svetovnih medijev in sklic konference o najdbah. Kot je nekdo dejal, upamo lahko da bodo posneli film in da bodo o tem pisale zgodovinjske knjige in šolski učbeniki. Muskovi znanstveniki bodo v tem primerku sigurno zaznali prve zametke AI (umetne taligence)
Odgovori
0 0
Pa kaj
09. 08. 2026 17.31
vzemi tableto
Odgovori
+1
1 0
kr en 123
09. 08. 2026 15.03
Kot nov, 1 lastnik...
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
09. 08. 2026 14.14
Zdaj bodo lahko posneli še kakšen film.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
09. 08. 2026 12.17
Naj ga pustijo tam kjer je. RIP😏
Odgovori
-1
1 2
kryptix
09. 08. 2026 12.06
Čistijo samo tisto kar je vredno...bolje kot nič pri nas ne čistijo nič...vsi na dopustu.
Odgovori
+2
2 0
graf
09. 08. 2026 12.02
veliko bo vreden ko bo zrihtan !
Odgovori
+4
4 0
graf
09. 08. 2026 12.18
sem kar mal fouš tistemu ki ga bo dobil , te nekdane mašine so tako kvalitetne da brez težav preživijo 10 rodov in naredijo po milijon kilometrov ! Pa primerjajte sedanjo tehniko z nekdanjo kdor upa ! Prepričan sem da bo ta DKW ko bo motor samo na grobo očiščen in posušen vžgal v prvo ! Ti motorji so z namenom narejeni za slabe pogoje , blato , dež , sneg , led ! Podobnega je imel ded na katerega je bil izjemno navezan , samo so ga prodali po njegovi smrti ! Zelo zelo dolgo sem poizvedoval za njim , samo se je hitro menjalo več lastnikov tako da se je na mojo žalost izgubila sled za tem izjemno kosom zgodovine ...
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+4
4 0
Frzenk
09. 08. 2026 11.48
dobro ohranjen ja🤣
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
09. 08. 2026 11.51
sam spolirat ga je treba, vzgal bo verjetno v prvem : )
Odgovori
+4
4 0
graf
09. 08. 2026 12.19
zagotovo !
Odgovori
+2
2 0
odpisani zasedli vlado
09. 08. 2026 11.46
Ogromno teh motorjev in avtomobilov so po končani vojni v reke pometali srbi ter ostali,ko so snemali filme.Primer Bitka na Neretvi je bilo ogromno število avtomobilob pometanih v reko.
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+1
2 1
centurio
09. 08. 2026 13.36
Ne vem sicer, kje si tle našel Srbe.režiser Netrtve je Bulajiç, ki naj bi bil Hrvat😆
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-1
0 1
Glavni_Baja 1
09. 08. 2026 14.18
@centurio, ti nimaš blage veze
Odgovori
0 0
colski
09. 08. 2026 11.43
No, dobro ohranjen mogoče ni. Je pa solidno ohranjen - če je bil pošteno v blatu, nima pikice rje. Bo našel nekaj potencialnih kupcev.
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+1
3 2
dark Cat
09. 08. 2026 11.38
Se dobr, da ste na konc clanka skocli malo na hrvasko
Odgovori
+5
6 1
IQ200
09. 08. 2026 11.38
To je delal Wermacht. Vrzite danasnja kitajska plasticna jajca za 80 let v reko in jih ne bo vec tam. Danes je tekmovanje kdo bo slabse naredil oziroma do garancijskega roka. Zato pa vse propada.
Odgovori
+10
11 1
Kameleon Kiddo
09. 08. 2026 11.50
Ne zaradi kitajcev ampak koncwpt 'obsolete designe' kjer so stbari narejene da se pokvarijo po dolocenem času. Zakaj? Vprasaj turbokapitaliste.... (da poganja ekonomijo vsake tolk casa) Vse je narejeno na teoriji neomejenih resursov..
Odgovori
+2
3 1
Pinokio
09. 08. 2026 14.20
Najdalj po koncu garancijske dobe, potem gre v nič. Pač, kapitalizem naredi svoje, prodajat je treba. Včasih ni bilo tako zasičen svet z raznimi materiali, pa so delali bolj kvaliteto.
Odgovori
0 0
Influencer
09. 08. 2026 11.16
je je zelo dobro ohranjen , en mali servis filtri olje in mogoče nove gume pa bo tkoj za na cesto
Odgovori
+9
9 0
graf
09. 08. 2026 12.08
ene par jurjev bo koštala obnova , samo ko bo pa zrihtan za na cesto bo pa vreden med 8.000 in 14.000€ , tako da obnova se definitivno izplača , je pa vprašanje kako se dobijo rezervni / nadomestni deli ...
Odgovori
+1
1 0
Nidani
09. 08. 2026 11.12
Potem bo spet prišel prav v Afd...
Odgovori
+6
7 1
roten
09. 08. 2026 10.47
A je s prve vžgal
Odgovori
+6
7 1
Ne hodimnavolitve
09. 08. 2026 11.05
Baje so sam svečke mal spuščal 🤣🤣🤔
Odgovori
+6
7 1
ptuj.si
09. 08. 2026 10.35
Dobro ohranjen, kot na bolhi, ne?
Odgovori
+9
11 2
Dr Dre
09. 08. 2026 10.31
Zanimiva najdba, že takrat so 🇩🇪 turisti potovali po Mađarski💪
Odgovori
+4
6 2
Ne hodimnavolitve
09. 08. 2026 11.05
🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
Realist46
09. 08. 2026 10.30
Sedaj je idealno da to spocajo vse ven zmečejo in potem bo spet voda septembra počasi zalila tako kot je bilo prej. Suša pomeni tudi čistilno akcijo narava nam je dala to šanso da to naredimo.
Odgovori
+13
13 0
huperz
09. 08. 2026 10.42
Naravo s to sušo sama sebi pomaga, da nam pokaže našo nesnago, da jo počistimo.
Odgovori
+9
9 0
a res1
09. 08. 2026 10.27
A mine nimajo nobene cene?
Odgovori
+6
7 1
Brus1234
09. 08. 2026 11.04
Mine se lahko pošlje v Ukrajino!! Prijetno s koristnim!!
Odgovori
+4
4 0
gasper111
09. 08. 2026 10.12
Lahko da je iz vidika zgodovinarjev lepo ohranjen, sicer pa je verjetno videl že precej lepše čase 🙂
Odgovori
+4
5 1
Banion
09. 08. 2026 10.04
polastila se ga bo država, sicer je to zlato za zbiratelje
Odgovori
+1
5 4
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