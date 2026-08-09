Iz blata presušene Donave potegnili motor iz druge svetovne vojne

Model DKW NZ 350-1 iz druge svetovne vojne so našli v strugi v središču Budimpešte nasproti parlamenta in zgodovinarji so navdušeni. Motor je skoraj nedotaknjen in se je v donavskem blatu dobro ohranil, poroča Euronews.

Motor so razvili posebej za vojaško uporabo, proizvodnja pa je stekla po letu 1944. Do konca 1945 so jih izdelali okoli 12 tisoč. Njegov predhodni model je dosegel hitrost do 105 kilometrov na uro.

Proizvajali so jih pri podjetju Auto Union AG, ki je nastalo z združitvijo več znamk, tudi Audija, poleg motorjev so proizvajali tudi avtomobile.

Posebnost serije NZ je, da so bili deli okvirja varjeni, za kar pa so potrebovali veliko elektrike. Proizvodnja je tako potekala večinoma ponoči, ko je bilo omrežje manj obremenjeno.

V bližini najdbe, a na drugi strani Donave, so našli tudi nemške mine in ostanke granat, zato madžarski inštitut za vojno predvideva, da so ta del reke uporabljali kot nekakšno odlagališče.