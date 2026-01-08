Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iz celice do predsedniške palače: Imamoglu kljub zaporu vztraja pri kandidaturi

Istanbul, 08. 01. 2026 09.54 pred 21 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Ekrem Imamoglu

Glavni tekmec turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, nekdanji istanbulski župan Ekrem Imamoglu, je zaprt v strogo varovanem zaporu blizu Istanbula, vendar kljub temu vztraja, da ostaja legitimni predsedniški kandidat. Poudarja, da je njegov sodni primer politično motiviran in da uživa množično podporo.

Bivši istanbulski župan Ekrem Imamoglu je bil marca 2025 aretiran, kar je sprožilo množične proteste po vsej državi in ostre mednarodne odzive. Opozicija njegovo zaprtje razume kot poskus predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da odstrani najmočnejšega tekmeca za prihodnje predsedniške volitve 2028. Imamoglu se sooča z obtožbami korupcije, izsiljevanja, podkupovanja, pranja denarja in celo vohunjenja, skupaj z grožnjo zaporne kazni, ki bi lahko presegla 2.300 let.

V pisnih izjavah za portal Politico iz zapora zatrjuje, da ne gre za pošten pravni postopek, temveč za "strategijo političnega obleganja". Prepričan je, da ga želi Erdogan izbrisati iz politike, ker bi ga v poštenih volitvah, kot pravi, lahko premagal. Kljub priporu je marca 2025 na primarnih volitvah opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) prejel podporo približno 15,5 milijona volivcev, od tega le dva milijona članov stranke, ostali pa iz širše javnosti.

Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan
FOTO: AP

Po njegovih besedah obsežen sodni primer razkriva lastno šibkost: "1.300 inšpekcijskih pregledov v Istanbulu, ki niso prinesli nobenih konkretnih ugotovitev; 3.900-stranska obtožnica, ki temelji predvsem na govoricah in pričah, katerih verodostojnost je izpodbijana; zahteva po zapornih kaznih v skupni višini do 2.352 let; in najdaljše trajanje sojenja, določeno na 4.600 dni," je povedal za Politico.

Tik pred lansko aretacijo je univerza razveljavila njegovo diplomo, kar bi mu lahko preprečilo kandidaturo, saj ustava za predsedniške kandidate zahteva univerzitetno izobrazbo.

Kljub zaporu Imamoglu nadaljuje kampanjo prek družbenih omrežij, čeprav so mu turške oblasti blokirale glavni račun na omrežju X. Poudarja, da kampanje ne opredeljujejo oder in govori, temveč ideje in podpora državljanov, ter da celo del volivcev Erdoganove stranke njegovo priprtje dojema kot krivično.

Protesti v podporo Ekremu Imamogluju v Istanbulu
Protesti v podporo Ekremu Imamogluju v Istanbulu
FOTO: AP

Po mnenju strokovnjaka Sonerja Çaaptaya Erdogan ne bo dopustil svobodne in poštene tekme, saj bi bila ta zanj politično usodna, poroča Politico.

Imamoglu se je med drugim kritično lotil Erdoganove "agresivne" diplomacije in odnosov z ZDA, pri čemer je izpostavil, da Turčija kljub domnevnim izboljšavam ni ponovno vključena v program F-35 in da sankcije ostajajo. Opozoril je na regionalne napetosti in na to, da se varnostna politika doma uporablja za omejevanje svoboščin in političnega prostora.

Če bi postal predsednik, napoveduje obnovo odnosov z Evropsko unijo, izpolnjevanje demokratičnih meril in modernizacijo carinske unije. Iz zapora pa sporoča, da ostaja zavezan javni odgovornosti, čeprav pogreša družino in vsakdanji utrip Istanbula. "Odgovornost se ne konča pri zaporniških vratih," je dejal za Politico in dodaja, da ga ne določajo zidovi okoli njega, temveč demokratično gibanje, ki presega njegovo osebno usodo.

Ekrem Imamoglu Recep Tayyip Erdogan Turčija predsedniške volitve zapor

ZDA izstopajo iz 66 mednarodnih organizacij

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
08. 01. 2026 10.08
Poznano že iz naših logov.
Odgovori
0 0
Morgoth
08. 01. 2026 10.00
Turčija - za Bošnjake obljubljena dežela!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
okusno
Portal
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445