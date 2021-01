Iz divjine rešila golega moškega, izkazalo se je, da gre za pobeglega roparja

Prosil ju je za vodo. Ribičema se je moški zasmilil, zato sta ga povabila na svoj čoln in mu ponudila hrano ter pivo. "Izgledal je, kot da zelo potrebuje pivo," je za avstralske medije povedal eden od ribičev.

V avstralski divjini sta ribiča, ki sta nastavljala pasti za rakovice, naletela na golega moškega, ki je bil prekrit z blatom, po vsem telesu je imel sledi ugrizov žuželk. Moški jima je povedal, da je tam štiri dni in da je, zato, da je preživel, jedel, kar mu je prišlo pod roke, tudi polže.

Ko so pripluli v pristanišče v Darwinu, sta poklicala rešilca. Zdravstveno osebje je moškega oskrbelo in ga namestilo v tamkajšnjo bolnišnico. Naposled se je izkazalo, da sta ribiča rešila 40-letnega Luka Voskresenskyja, ubežnika, ki je pred roko pravice pobegnil med božično-novoletnimi prazniki. V Avstraliji mu sodijo zaradi oboroženega roka in še nekaj drugih manjših kriminalnih dejanj.

Voskresensky je še na zdravljenju v bolnišnici, a pod budnim očesom policije, ki ga bo, takoj ko se mu stanje nekoliko izboljša, ponovno aretirala.