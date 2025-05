Iz doma preprodajalca drog rešili malega opičjega mladička

Opičjega mladička so kalifornijski policisti v začetku meseca odkrili med racijo doma domnevnega preprodajalca drog. Mala brezpalčarka, ki so jo poimenovali Violeta, tako začenja novo poglavje v svojem življenju. Seli se v živalski vrt v Oaklandu. V domu osumljenca so poleg nelegalnih snovi in opice odkrili tudi dve klopotači.

OGLAS

V začetku meseca so policisti okrožja Solano med prometno kontrolo zasegli okoli 200 gramov metamfetamina, poroča Los Angeles Times. 50-letnega voznika so pridržali in obtožili posedovanja nelegalnih snovi z namenom prodaje, je sporočil šerifov urad. A izkazalo se je, da je bil to šele vrh ledene gore. Dan po zasegu so namreč pristojni s sodnim nalogom preiskali dom osumljenca, kjer so odkrili še 400 gramov metamfetamina, več kot 2000 dolarjev (slabih 1800 evrov) gotovine, dve klopotači in mladička opice brezpalčarke.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

18-mesečno opico so policisti po odkritju odpeljali na zdravljenje v veterinarsko bolnišnico živalskega vrta v Oaklandu, kjer je dobila ime Violeta. Skupna ulična vrednost zaseženega metamfetamina je sicer po podatkih šerifovega urada ocenjena na 26.000 dolarjev (dobrih 23.000 evrov). 50-letnik se zdaj sooča z dodatnimi obtožbami v povezavi z nezakonitim posedovanjem eksotičnih živali in nelegalnih snovi.

Najprej okrevanje, nato ji želijo najti mesto znotraj tropa

V zvezni državi Kaliforniji je sicer nezakonito imeti primate za hišne ljubljenčke, še toliko bolj zavržno pa je posedovanje mladičev brezpalčark. Vrsta je namreč ogrožena in mladički za preživetje potrebujejo stalno in usposobljeno oskrbo. Po navedbah živalskega vrta v Oaklandu mnogi od teh primatov, ki jih odkrijejo kot hišne ljubljenčke, ne dočakajo svojega prvega rojstnega dne. "Ko postanejo žrtve nelegalne trgovine s hišnimi ljubljenčki, običajno niso deležne ustrezne prehrane ali ustrezne socializacije z drugimi opicami, kar lahko povzroči vseživljenjske težave s fizičnim in duševnim zdravjem," je za ameriški medij pojasnila podpredsednica za nego živali v živalskem vrtu Colleen Kinzley. V divjini se te opice običajno dojijo prvi dve leti življenja, večina pa jih ostane blizu svojih mater, vse dokler niso stare štiri leta. Po prevzemu mladička je osebje veterinarske bolnišnice začelo Violeti nemudoma zagotavljati ustrezno zdravljenje. Med drugim je za pomoč pri okrevanju prejela tudi dodatke kalcija, hranili pa so jo z različnim sadjem in zelenjavo ter ji zagotavljali, da pije posebno mleko za krepitev kosti in zmanjšanje tveganja za zlome. Osebje je kasneje opravilo tudi računalniško tomografijo, temeljitejši fizični pregled in preiskavo krvi za oceno delovanja organov in preverjanje nalezljivih bolezni. Člani osebja poročajo, da se sicer mladiček dobro počuti v svojem začasnem domu, kjer so ji oskrbniki priskrbeli odeje in igrače, da se počuti bolj domače. Ko bo Violeta popolnoma okrevala, bodo člani živalskega vrta sodelovali s kalifornijskim ministrstvom za ribe in divje živali ter mrežo zaplembe divjih živali, da bi opici našli stalni dom v pooblaščenem živalskem vrtu ali zatočišču, kjer bo lahko odraščala v tropu svoje vrste.

Zaradi izgube habitata, lova in trgovine z eksotičnimi živalmi jim grozi izumrtje