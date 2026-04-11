Superbogati se iz Dubaja selijo v Milano

Še pred dobrim mesecem dni je bil Dubaj destinacija številka ena za bogato elito z vsega sveta. Tja se je v zadnjih letih selilo tudi vse več bogatih Britancev, ki so iskali davčno oazo in luksuzen stil življenja. Na svetu namreč ni veliko krajev, ki omogoča, da služite ogromne vsote denarja brez davkov, ki ga nato lahko zapravljate v najbolj prestižnih hotelih, restavracijah in trgovinah.
A konec februarja se je podoba Dubaja kot varne oaze, kjer se "cedita med in mleko" za vselej razblinila. Po ameriško-izraelskih napadih na Iran so Združeni arabski emirati, med njimi tudi Dubaj, postali tarča povračilnih raketnih napadov Irana.
Superbogati Britanci se zato zdaj selijo nazaj v Evropo – in Milano, finančni center Italije, postaja najbolj zaželen kraj za tiste, ki imajo debele denarnice, piše britanski The Guardian.
Zakaj ravno Milano?
V Milanu živijo nekateri najbogatejši evropski bankirji, odvetniki in investitorji. Italija ima enotno davčno stopnjo, kar pomeni, da tujci plačajo 300.000 evrov davka na leto za vse dohodke iz tujine. Morda se to zdi precej visok znesek, a je za superbogataše to le drobiž.
"Italija nudi najboljše prednosti: enotno davčno stopnjo in dobro kakovost življenja," pravi Armand Arton, ki družinam multimilijonarjev in milijarderjev pomaga pri selitvi in pridobivanju t. i. "zlatih vizumov" oziroma investicijskega državljanstva.
Čeprav je Milano vedno veljal za mednarodno mesto, je v zadnjem času priseljevanje tujcev, še posebej Britancev, še bolj izrazito. "Poseben davčni režim imamo že od leta 2017, ko pa je Združeno kraljestvo odpravilo status nerezidentov, je v Milano prišel val novih kupcev," pravi Diletta Giorgolo, vodja milanske enote nepremičninske agencije Sotheby's.
Vojna v Perzijskem zalivu pa je zdaj sprožila odhod bogatih britanskih državljanov iz Zalivskih držav, a se vsi zaradi slabših davčnih pogojev ne želijo vrniti domov, zato je za mnoge Italija druga najboljša strateška izbira. Združeno kraljestvo je namreč za superbogate postalo relativno manj privlačno zaradi visokih davkov, pravi Marc Acheson iz podjetja Utmost Wealth Solution.
"Italija je čudovita država, Milano ima utrjen finančni sektor – torej veliko stvari, zaradi katerih je privlačen London, ponuja tudi Milano," je dejal Acheson.
Pritisk na cene nepremičnin
Doslej se je italijanski shemi enotne davčne stopnje pridružilo okoli 5000 ljudi, ocenjuje italijanska odvetniška pisarna Maisto e Associati, ki je specializirana za davke. Sprva so to bili predvsem Italijani, ki so živeli v Londonu, pravi Marco Cerrato iz odvetniške pisarne. "Po pandemiji pa je začelo prihajati vse več ljudi, število se je eksponentno povečalo, še posebej potem, ko so torijci napovedali, da bodo odpravili režim za nerezidente," je dodal.
Priliv nove, bogate skupnosti pa vpliva na dvig cen v Milanu. Cene nepremičnin so se v zadnjih petih letih zvišale za 38 odstotkov, kaže raziskava nepremičninske agencije Knight Frank. Milano je tako pred kratkim prehitelo Benetke in postalo najdražje mesto v Italiji. Po podatkih italijanskega nepremičninskega portala Idealista je bila povprečna cena za kvadratni meter novembra 5171 evrov. Na nekaterih najbolj iskanih lokacijah, kot so Sant'Ambrogio, Brera, San Marco ali Cinque Vie v bližini katedrale Duomo, pa so cene še precej višje.
Giorgolojeva ocenjuje, da je trenutno na trgu od 30 do 40 odstotkov več mednarodnih kupcev kot pred dvema letoma. "Prej so mednarodni kupci v Milanu ali ob jezeru Como iskali drugi dom, zdaj pa v Italiji iščejo svoje prebivališče. Želijo biti blizu dobrih mednarodnih šol in večjih letališč," je pojasnila za The Guardian.
Prihod novih superbogatašev spreminja tudi življenje v Milanu. Tako kot v Dubaju se tudi tukaj množijo galerije, članski klubi in hoteli. Leta 2024 je luksuzna ulica Via Monte Napoleone prehitela newyorško Peto Avenijo kot najdražja nakupovalna ulica na svetu. Lani je sicer prvo mesto zasedla londonska ulica Bond Street, a jo bo letos po preureditvi v peš cono najverjetneje znova prehitela milanska ulica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.