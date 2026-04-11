Superbogati se iz Dubaja selijo v Milano

Še pred dobrim mesecem dni je bil Dubaj destinacija številka ena za bogato elito z vsega sveta. Tja se je v zadnjih letih selilo tudi vse več bogatih Britancev, ki so iskali davčno oazo in luksuzen stil življenja. Na svetu namreč ni veliko krajev, ki omogoča, da služite ogromne vsote denarja brez davkov, ki ga nato lahko zapravljate v najbolj prestižnih hotelih, restavracijah in trgovinah. A konec februarja se je podoba Dubaja kot varne oaze, kjer se "cedita med in mleko" za vselej razblinila. Po ameriško-izraelskih napadih na Iran so Združeni arabski emirati, med njimi tudi Dubaj, postali tarča povračilnih raketnih napadov Irana. Superbogati Britanci se zato zdaj selijo nazaj v Evropo – in Milano, finančni center Italije, postaja najbolj zaželen kraj za tiste, ki imajo debele denarnice, piše britanski The Guardian.

Oblak dima nad Dubajem FOTO: Profimedia

Zakaj ravno Milano?

V Milanu živijo nekateri najbogatejši evropski bankirji, odvetniki in investitorji. Italija ima enotno davčno stopnjo, kar pomeni, da tujci plačajo 300.000 evrov davka na leto za vse dohodke iz tujine. Morda se to zdi precej visok znesek, a je za superbogataše to le drobiž. "Italija nudi najboljše prednosti: enotno davčno stopnjo in dobro kakovost življenja," pravi Armand Arton, ki družinam multimilijonarjev in milijarderjev pomaga pri selitvi in pridobivanju t. i. "zlatih vizumov" oziroma investicijskega državljanstva. Čeprav je Milano vedno veljal za mednarodno mesto, je v zadnjem času priseljevanje tujcev, še posebej Britancev, še bolj izrazito. "Poseben davčni režim imamo že od leta 2017, ko pa je Združeno kraljestvo odpravilo status nerezidentov, je v Milano prišel val novih kupcev," pravi Diletta Giorgolo, vodja milanske enote nepremičninske agencije Sotheby's. Vojna v Perzijskem zalivu pa je zdaj sprožila odhod bogatih britanskih državljanov iz Zalivskih držav, a se vsi zaradi slabših davčnih pogojev ne želijo vrniti domov, zato je za mnoge Italija druga najboljša strateška izbira. Združeno kraljestvo je namreč za superbogate postalo relativno manj privlačno zaradi visokih davkov, pravi Marc Acheson iz podjetja Utmost Wealth Solution.

Združeno kraljestvo je bilo zaradi ugodnega davčnega režima na dohodek iz tujine še do leta 2025 dokaj privlačna destinacija za posameznike, ki nimajo stalnega prebivališča na Otoku. Režim je nerezidentom omogočal, da so v Združenem kraljestvu plačevali davek le od dohodka iz Združenega kraljestva in dohodka ter dobička iz tujine, ki je bil nakazan v državo. Z lanskim aprilom so ta režim odpravili.

"Italija je čudovita država, Milano ima utrjen finančni sektor – torej veliko stvari, zaradi katerih je privlačen London, ponuja tudi Milano," je dejal Acheson.

Pritisk na cene nepremičnin

Doslej se je italijanski shemi enotne davčne stopnje pridružilo okoli 5000 ljudi, ocenjuje italijanska odvetniška pisarna Maisto e Associati, ki je specializirana za davke. Sprva so to bili predvsem Italijani, ki so živeli v Londonu, pravi Marco Cerrato iz odvetniške pisarne. "Po pandemiji pa je začelo prihajati vse več ljudi, število se je eksponentno povečalo, še posebej potem, ko so torijci napovedali, da bodo odpravili režim za nerezidente," je dodal. Priliv nove, bogate skupnosti pa vpliva na dvig cen v Milanu. Cene nepremičnin so se v zadnjih petih letih zvišale za 38 odstotkov, kaže raziskava nepremičninske agencije Knight Frank. Milano je tako pred kratkim prehitelo Benetke in postalo najdražje mesto v Italiji. Po podatkih italijanskega nepremičninskega portala Idealista je bila povprečna cena za kvadratni meter novembra 5171 evrov. Na nekaterih najbolj iskanih lokacijah, kot so Sant'Ambrogio, Brera, San Marco ali Cinque Vie v bližini katedrale Duomo, pa so cene še precej višje.

Milano FOTO: Shutterstock