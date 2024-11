Iz dunajske porodnišnice izginil novorojenček, v teku obsežna iskalna akcija

Na območje porodnišnice, ki so jo zaprli, ne sme vstopiti nihče, prav tako nihče ne sme zapustiti zgradbe, je za Heute potrdila predstavnica tamkajšnje policije. Oddelek za zdravljenje bolnih novorojenčkov se nahaja v pritličju stavbe.

Uradnih informacij je zaenkrat zelo malo. Avstrijski mediji navajajo različne podatke, od tega, da je izginotje najprej opazila mama, ko naj bi se vrnila v sobo in takoj sprožila alarm, do tega, da je izginotje najprej opazilo zdravstveno osebje, ki je nato obvestilo mamo in policijo.

Izginila naj bi deklica, ki se je rodila pred dvema tednoma, poroča Kronen Zeitung.

Policija pregleduje vsak avto, tudi taksiste in nahrbtnike kolesarjev. Iščejo tudi po smeteh in kontejnerjih, vsako pregledano točko označijo z nalepkami. Prepričani so, da se novorojenček nahaja na območju porodnišnice, vendar so iskalno akcijo že razširili na druge predele Dunaja.

Dunajska policija je na X potrdila, da na območju okraja Favoriten pri kliniki poteka obsežna policijska akcija, dostop dovolijo le za nujne primere. "Nevarnosti za ostale ljudi ni," so sporočili.

Več sledi!