Iz dunajskega muzeja ukradli ogrlico s 673 diamanti, ki jo je nekoč nosila kraljica Egipta

Dunajski Muzej uporabnih umetnosti podrobnosti o ukradenem predmetu ni podal, je pa avstrijska policija objavila fotografijo ukradene ogrlice.

Glede na podatke na spletni strani muzeja gre morda za kraljevsko ogrlico s 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov.

Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazli Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fawzie s takratnim iranskim prestolonaslednikom Mohamadom Rezo Pahlavijem.