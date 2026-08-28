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Iz dunajskega muzeja ukradli ogrlico s 673 diamanti, ki jo je nekoč nosila kraljica Egipta

Dunaj, 28. 08. 2026 08.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Ukradena ogrlica

Neznanci so iz Muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju ukradli dragoceno diamantno ogrlico pariškega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef in Arpels, je sporočila avstrijska policija. Po njenih navedbah sta neznana moška med delovnim časom muzeja razbila vitrino, vzela ogrlico v vrednosti 3,9 milijona evrov in pobegnila.

Ukradena ogrlica
Ukradena ogrlica
FOTO: Profimedia

Dunajski Muzej uporabnih umetnosti podrobnosti o ukradenem predmetu ni podal, je pa avstrijska policija objavila fotografijo ukradene ogrlice. 

Glede na podatke na spletni strani muzeja gre morda za kraljevsko ogrlico s 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov.

Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazli Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fawzie s takratnim iranskim prestolonaslednikom Mohamadom Rezo Pahlavijem.

Kraljica Egipta Nazli Sabri (skrajno desno) na poroki svoje hčerke Fawzie (v sredini)
Kraljica Egipta Nazli Sabri (skrajno desno) na poroki svoje hčerke Fawzie (v sredini)
FOTO: Profimedia

Po podatkih dražbene hiše Sotheby's je bila ogrlica leta 2015 na dražbi v New Yorku prodana za približno 4,3 milijona dolarjev oziroma 3,9 milijona evrov.

V muzeju je sicer od začetka junija na ogled razstava več kot 300 kosov nakita iz zbirke francoskega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef in Arpels.

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