Iz dunajskega muzeja ukradli ogrlico s 673 dijamanati, ki jo je nekoč nosila kraljica Egipta

Dunajski Muzej uporabnih umetnosti podrobnosti o ukradenem predmetu ni podal, je pa avstrijska policija objavila fotografijo ukradene ogrlice.
Glede na podatke na spletni strani muzeja gre morda za kraljevsko ogrlico s 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov.
Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazli Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fawzie s takratnim iranskim prestolonaslednikom Mohamadom Rezo Pahlavijem.
Po podatkih dražbene hiše Sotheby's je bila ogrlica leta 2015 na dražbi v New Yorku prodana za približno 4,3 milijona dolarjev oziroma 3,9 milijona evrov.
V muzeju je sicer od začetka junija na ogled razstava več kot 300 kosov nakita iz zbirke francoskega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef in Arpels.
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