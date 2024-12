Iz Eifflovega stolpa evakuirali več kot 1000 turistov

Približno 1200 turistov so danes evakuirali iz najbolj znamenite pariške znamenitosti, Eifflovega stolpa, poroča Euronews. Evakuacija je sledila poročilom o požaru v enem od jaškov dvigala med prvim in drugim nadstropjem. Požar, ki ga je okoli 10.30 ure povzročilo pregrevanje enega od kablov dvigala, so medtem omejili.