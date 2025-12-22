Iz Elizejske palače kradel srebrnino in porcelan ter ju ponujal na Vintedu

Večina je bila izdelanih v znani pariški tovarni porcelana, ki je v lasti francoske države od leta 1759. Zaposleni v tovarni so na spletu prepoznali nekatere ukradene predmete, zato je policija kasneje zaslišala osebje v Elizejski palači in našla osumljenca.

Da v palači manjkajo nekateri predmeti nacionalne dediščine, je opazil glavni oskrbnik in o tem obvestil policijo. Preiskovalci so nato prejšnji teden aretirali moškega in še njegova dva domnevna pomočnika. Eden od njiju je partner prvoosumljenega in direktor podjetja za spletno prodajo, drugi pa je varnostnik v muzeju Louvre, je poročal Le Parisien .

Prvoosumljeni je bil v palači zaposlen kot glavni skrbnik srebrnine. Njegovo delo je vključevalo shranjevanje in skrb za namizni pribor in podobne predmete, ki jih uporabljajo predsedniki in drugi pomembni gostje. Po besedah tožilstva je moški vnaprej načrtoval, kaj bo ukradel, nato pa predmete prodajal na spletni platformi Vinted.

Med hišno preiskavo na njegovem domu, v vozilu in službeni omarici so našli približno 100 predmetov, med drugim porcelan Sèvres, kipec Renéja Laliquea ter kozarce za šampanjec Baccarat.

Moški in njegova pomočnika so bili prejšnji teden privedeni na sodišče, sojenje pa se bo začelo konec februarja. Do takrat bodo pod sodnim nadzorom, prepovedani pa so jim medsebojni stiki in opravljanje službe.

Ukradene predmete so medtem vrnili v Elizejsko palačo, uradno rezidenco francoskega predsednika.