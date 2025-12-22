Naslovnica
Tujina

Iz Elizejske palače kradel srebrnino in porcelan ter ju ponujal na Vintedu

Pariz, 22. 12. 2025 08.30 pred 38 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Elizejska palača

Francoska policija je prijela zaposlenega v Elizejski palači zaradi suma, da je v službi kradel srebrnino in porcelan. Dragocene predmete je nato ob pomoči dveh sostorilcev poskušal prodati na spletu.

Da v palači manjkajo nekateri predmeti nacionalne dediščine, je opazil glavni oskrbnik in o tem obvestil policijo. Preiskovalci so nato prejšnji teden aretirali moškega in še njegova dva domnevna pomočnika. Eden od njiju je partner prvoosumljenega in direktor podjetja za spletno prodajo, drugi pa je varnostnik v muzeju Louvre, je poročal Le Parisien.

Vrednost ukradenih predmetov znaša okoli 40.000 evrov, poroča Guardian.

Večina je bila izdelanih v znani pariški tovarni porcelana, ki je v lasti francoske države od leta 1759. Zaposleni v tovarni so na spletu prepoznali nekatere ukradene predmete, zato je policija kasneje zaslišala osebje v Elizejski palači in našla osumljenca.

Elizejska palača
Elizejska palača
FOTO: Shutterstock

Prvoosumljeni je bil v palači zaposlen kot glavni skrbnik srebrnine. Njegovo delo je vključevalo shranjevanje in skrb za namizni pribor in podobne predmete, ki jih uporabljajo predsedniki in drugi pomembni gostje. Po besedah tožilstva je moški vnaprej načrtoval, kaj bo ukradel, nato pa predmete prodajal na spletni platformi Vinted.

Med hišno preiskavo na njegovem domu, v vozilu in službeni omarici so našli približno 100 predmetov, med drugim porcelan Sèvres, kipec Renéja Laliquea ter kozarce za šampanjec Baccarat.

Moški in njegova pomočnika so bili prejšnji teden privedeni na sodišče, sojenje pa se bo začelo konec februarja. Do takrat bodo pod sodnim nadzorom, prepovedani pa so jim medsebojni stiki in opravljanje službe.

Ukradene predmete so medtem vrnili v Elizejsko palačo, uradno rezidenco francoskega predsednika.

elizejska palača srebrnina kraja

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
22. 12. 2025 08.58
Macronova "sloboda" je podobna naši.
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
22. 12. 2025 08.53
Nekateri bogati nonstop kradrjo
Odgovori
0 0
SpamEx
22. 12. 2025 08.41
Bolha
Odgovori
+1
1 0
presnet
22. 12. 2025 08.39
Haha, pri nas miljoni in ˝rum˝, pri njih pa arhivsko gradivo.
Odgovori
+4
4 0
