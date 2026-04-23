Iz ene krize v drugo? Evakuirane Afganistance hočejo preseliti v DR Kongo

Skupina vključuje tolmače, ki so delali za ameriško vojsko, pripadnike afganistanskih specialnih enot ter družinske člane ameriških vojakov, poroča The New York Times. In zdaj, ko je že nekaj časa mimo, Trumpova administracija razmišlja o njihovi premestitvi.

1100 Afganistancev, med njimi 400 otrok, je bilo leta 2021 po talibanskem prevzemu oblasti in umiku ameriških sil iz Afganistana evakuiranih v Katar zaradi njihove zaščite. Trenutno bivajo v taborišču As Sayliyah, vendar je ameriški predsednik zahteval zaprtje taborišča in premestitev ljudi, piše Guardian.

Pogovori o preselitvi sicer sledijo odločitvi Trumpa, da ustavi program, ki je Afganistancem, ki so ameriškim vojakom pomagali, omogočal zaprositi za preselitev v ZDA. A Demokratična republika Kongo se sooča z ogromno krizo razseljenosti po desetletjih konfliktov in nestabilnosti. Po podatkih Agencije ZN za begunce je bilo septembra 2025 razseljenih 8,2 milijona ljudi, do konca leta pa naj bi se številka še povišala na devet milijonov.

Shawn VanDiver, predsednik neprofitne organizacije AfghanEvac, je za Guardian povedal, da je o teh pogovorih slišal od ljudi z ameriškega zunanjega ministrstva in iz njegove okolice. 900 od 1100 Afganistancev v Katarju je upravičenih do preselitve v ZDA. A za približno 200, ki do tega niso upravičeni, bi se ZDA po njegovem mnenju lahko pogovarjale z drugimi državami, ne pa ravno z DR Kongo, ki jo pretresa nasilje.

"Ostali bi morali priti sem," je dodal. "To je enostavna rešitev."

Možno je tudi, da pogovori z DR Kongo ne bodo privedli do dejanske preselitve, kar bi to skupino Afganistancev pustilo v še večji negotovosti. Glede na njihovo sodelovanje z ameriškimi silami bi se vrnitev v Afganistan po besedah VanDiverja najverjetneje končala s smrtjo.