Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iz ene krize v drugo? Evakuirane Afganistance hočejo preseliti v DR Kongo

Doha, 23. 04. 2026 16.39 pred 23 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Evakuacija iz Afganistana

Afganistanci, ki so pomagali ameriškim silam med vojno v Afganistanu, naj bi bili zopet preseljeni. Do sedaj so namreč živeli v Katarju, sedaj pa jih administracija Donalda Trumpa želi preseliti v morda eno izmed najnevarnejših držav na svetu. V Demokratično republiko Kongo, kjer se po desetletjih konfliktov in nestabilnosti soočajo z ogromno krizo razseljenosti.

1100 Afganistancev, med njimi 400 otrok, je bilo leta 2021 po talibanskem prevzemu oblasti in umiku ameriških sil iz Afganistana evakuiranih v Katar zaradi njihove zaščite. Trenutno bivajo v taborišču As Sayliyah, vendar je ameriški predsednik zahteval zaprtje taborišča in premestitev ljudi, piše Guardian.

Skupina vključuje tolmače, ki so delali za ameriško vojsko, pripadnike afganistanskih specialnih enot ter družinske člane ameriških vojakov, poroča The New York Times. In zdaj, ko je že nekaj časa mimo, Trumpova administracija razmišlja o njihovi premestitvi.

Skupina vključuje tolmače, ki so delali za ameriško vojsko, pripadnike afganistanskih specialnih enot ter družinske člane ameriških vojakov, poroča časnik The New York Times, ki je o načrtu prvi poročal. Radi bi jih preselili v DR Kongo, je potrdila ena nevladna organizacija.

Evakuacija iz Afganistana
Evakuacija iz Afganistana
FOTO: AP

Pogovori o preselitvi sicer sledijo odločitvi Trumpa, da ustavi program, ki je Afganistancem, ki so ameriškim vojakom pomagali, omogočal zaprositi za preselitev v ZDA. A Demokratična republika Kongo se sooča z ogromno krizo razseljenosti po desetletjih konfliktov in nestabilnosti. Po podatkih Agencije ZN za begunce je bilo septembra 2025 razseljenih 8,2 milijona ljudi, do konca leta pa naj bi se številka še povišala na devet milijonov.

Shawn VanDiver, predsednik neprofitne organizacije AfghanEvac, je za Guardian povedal, da je o teh pogovorih slišal od ljudi z ameriškega zunanjega ministrstva in iz njegove okolice. 900 od 1100 Afganistancev v Katarju je upravičenih do preselitve v ZDA. A za približno 200, ki do tega niso upravičeni, bi se ZDA po njegovem mnenju lahko pogovarjale z drugimi državami, ne pa ravno z DR Kongo, ki jo pretresa nasilje.

"Ostali bi morali priti sem," je dodal. "To je enostavna rešitev."

Možno je tudi, da pogovori z DR Kongo ne bodo privedli do dejanske preselitve, kar bi to skupino Afganistancev pustilo v še večji negotovosti. Glede na njihovo sodelovanje z ameriškimi silami bi se vrnitev v Afganistan po besedah VanDiverja najverjetneje končala s smrtjo.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deratizacija
23. 04. 2026 17.53
Ko odrabiš enostavno zavržeš, tako kot ženske. Trump!
Odgovori
0 0
periot22
23. 04. 2026 17.53
Bolj gnusne države kot je Amerika ne obstaja!
Odgovori
0 0
brezveze13
23. 04. 2026 17.45
to je ameriški način nagrajevanja vojnih veteranov in sodelavcem za zasluge, nič novega , kar nekaj filmov je posnetih na račun am. veteranov in njihovem življenju po odsluženosti , bi gledalec filma mislil, da je to pač režija, vidimo pa da je to kavbojeva realnost nisi uporaben na smetišče
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669