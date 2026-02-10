Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Iz Epsteinovih dosjejev naj bi izginilo več imen

Washington, 10. 02. 2026 11.34

Avtor:
STA D.L.
Epsteinovi dosjeji

Člani ameriškega predstavniškega doma so v ponedeljek začeli pregledovati neobdelane datoteke o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu in izrazili zaskrbljenost, ker je iz zapisov, objavljenih v javnosti, odstranjenih več imen. Poslanca Ro Khanna in Thomas Massie trdita, da so bila brez pojasnila izbrisana imena najmanj šestih moških.

Epsteinovi dosjeji
Epsteinovi dosjeji
FOTO: AP

Zakon o preglednosti Epsteinovih dokumentov, ki ga je kongres novembra sprejel z veliko večino, zavezuje ministrstvo za pravosodje, da objavi vse dokumente, povezane z Epsteinom, ki jih ima.

Zakon predvideva cenzuro imen ali osebnih podatkov o Epsteinovih žrtvah, ki jih je po podatkih ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI več kot tisoč.

Ob tem pa določa, da se ne sme nobenega dokumenta zadržati, odložiti ali izbrisati zaradi zadrege, škode ugledu ali politične občutljivosti. To se nanaša tudi na vladne uradnike, javne osebnosti ali tuje dostojanstvenike.

Med predstavniki tako republikancev kot demokratov, ki so v ponedeljek na ameriškem ministrstvu za pravosodje pregledovali neobdelane datoteke o Epsteinu, je bil tudi demokrat iz Marylanda Jamie Raskin. "Videl sem imena mnogih ljudi, ki so bila izbrisana iz skrivnostnih, nerazumljivih ali nepojasnjenih razlogov," je povedal novinarjem.

Republikanec iz Kentuckyja Thomas Massie je dejal, da so bila izbrisana imena najmanj šestih moških. Demokrat iz Kalifornije Ro Khanna pa je dejal, da ni nobenega pojasnila za njihov izbris. Identitete šesterice nista želela razkriti, je pa Massie dejal, da je eden od omenjenih moških "precej visoko v tuji vladi", Khanna pa je povedal, da je med ostalimi petimi tudi ime "precej pomembnega posameznika".

Massie in Khanna sta tudi dejala, da je bilo več imen v dokumentih izbrisanih, še preden jih je prejelo ministrstvo za pravosodje. Domnevata, da so jih izbrisali tožilci ali FBI.

Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je sicer 30. januarja zatrdil, da v veliki količini novih dokumentov ni ničesar, kar bi lahko vodilo do dodatnih kazenskih pregonov.

Čeprav sama omemba imena v Epsteinovih dosjejih še ne pomeni, da je oseba storila kaj nezakonitega, se številne znane osebnosti bojijo posledic razkritij o njihovih preteklih povezavah z obsojenim spolnim prestopnikom.

Jeffrey Epstein ameriški kongres izbrisana imena pravosodje preiskava

biggie33
10. 02. 2026 14.49
V Epstein dokumentaciji se je pojavil račun za kos pohištva iz Wayfairja v višini 8.453 $, izdan junija 2018, za “Anabel 5‑Shelf Storage Unit”, ki je bil poimenovan z imenom, ki sovpada z imeni nekaterih pogrešanih otrok. Wayfair je prodajal tudi druge kose pohištva z imeni, ki so se pojavljala v širši javni razpravi, kot so “Neriah Cabinet”, “Yaritza Dresser”, “Samiyah Wardrobe” in “Alyvia Bookshelf”, prav ta imena so bila v poročilih povezana z imeni pogrešanih oseb.. naključje?
Odgovori
+1
1 0
Big M
10. 02. 2026 14.52
Tudi takrat smo se pogovarjali o tem med jutube komentarji in smo bli označeni za teoretike zarote in vsi so se režali, kaj ti naj rečem🤷
Odgovori
0 0
borjac
10. 02. 2026 14.48
Izginilo nekaj imen iz Epsteinovih zapiskov , normalno ... PREVEČ NEVARNA IMENA ZA AMERIŠKO "DEMOKRACIJO" in njene milijarderje , pa seveda tudi nevarna imena za Evropske sprevržene Monarhije.
Odgovori
+2
2 0
lokson
10. 02. 2026 14.43
Vam ne gre in ne gre. Vse se nagiba proti tem, kateri so v 1668 imenih v dosjejih, videli samo Trumpa.
Odgovori
+0
1 1
Big M
10. 02. 2026 14.53
Itak da samo za Trumpa se jim gre. Z nečim ga morajo dobiti. Te pa kar koli bo
Odgovori
0 0
Infiltrator
10. 02. 2026 14.41
Sej vsi vemo zakaj !
Odgovori
+0
1 1
lokson
10. 02. 2026 14.44
Aja??
Odgovori
0 0
Rothschild1
10. 02. 2026 14.40
Sam ne dvomim, da bodo Americani zadevo uredili. Bolj zaskrbljujoce pa je, da v Sloveniji vladajoci klovni in njim podrejeno sodisce se vedno branijo akterje iz Foto puba. Tam so punce omamljali in vezali za radiatorje. Na taksne "zabave" so redno zahajali vidni politiki vladajocih levicarjev. Smodej pa se se vedno svobodno giba v Sloveniji in EU. Noro
Odgovori
+2
3 1
biggie33
10. 02. 2026 14.47
Zamenjaj si vzdevek!!
Odgovori
0 0
Pujček
10. 02. 2026 14.40
Janša je bil. On ma tudi 20 let mlajšo. Kaj ji je le podtakno v pijačo? Na videz se sigurno ni zalubla.
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
10. 02. 2026 14.37
A se nista Alenka in Turk tudi znašla v njih?Si zamislite,da bi se Janša.
Odgovori
+2
2 0
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 14.45
🤣🤣🤣😂😂😂😂😂 s tistim videzom to ni MOGOČE
Odgovori
0 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.21
Več koker 20 žensk je poročalo kako se je v labu zbudilo kjer so jih znanstevniki skupaj z epsteinom posiljevali in delalo genetske poskuse evgeniko..kee je epstein hotel narest svojo raso z polnimi geni in dna...in vi janšisti ste še zmeraj taki kovni..
Odgovori
-1
4 5
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.21
To ranch v mehiki ..
Odgovori
+2
3 1
Big M
10. 02. 2026 14.23
To že vemo! Naprej!
Odgovori
+3
3 0
ajdanakolesu
10. 02. 2026 14.20
Vse skupaj je brez veze, kar je bilo sodi v zgodovino. Da je visoka družba imela na voljo visoko prostitucijo vemo vsi. Za dobro ceno se je prodalo vse, tudi mladoletne otroke in tako je to tudi še danes.Le da se danes ponujajo deklice kar same po spletu. Tržnica pa v Dubaju.
Odgovori
+2
4 2
biggie33
10. 02. 2026 14.28
Sodi v zgodovino? Če bi bila tvoja hčerka, bi pa drugače govorila..
Odgovori
+0
2 2
osservatore
10. 02. 2026 14.18
"Iz Epsteinovih dosjejev naj bi izginilo več imen". Katera? Oranžni klovn?
Odgovori
-2
3 5
lokson
10. 02. 2026 14.45
Trump, je v vsej tej zgodbi zelo nepomemben faktor.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.07
Sej že ko greš v RKC začutiš da majo ljudje tam neke čudne demone na sebi in slabe indentitete katere atesti ponavadi nimajo..
Odgovori
+4
8 4
biggie33
10. 02. 2026 14.04
FBI direktor Kash Patel je med zaslišanjem pred senatom v Washingtonu izjavil, da ni verodostojnih informacij v uradnih dosjejih, ki bi kazale, da je Epstein mladoletnice spolno trgoval ali posredoval drugim posameznikom poleg sebe, in dodal, da če bi takšni dokazi obstajali, bi že sprožil primer proti drugim osumljencem.. FBI sodeluje pri prikrivanju resnice..
Odgovori
+6
6 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.10
Če je bivši FBI agent javno že 20 let nazaj izpostavljal epsteinov otok in še druge otoke..Pol so pa v fajlih še vesoljsle baze na orbiti katero lahko naročis legalno od ameriškega podjetja...majo stran na google same čudne storitve izvajano on je sodeloval z njimk ker je naročil materalie za tunele in neka cepiva proti hivu...In podzemlja mesta maš hollow earth teorije so bile sam obratno zavajnje.
Odgovori
+3
4 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.57
Najboljša mi je k sem vedno iz sarkazma pisal da ma macronar tipico...no v fajlih piše da je homosexualec in da je tisto tip preoperian..Tako da ga niso vabili ker so mu sam starejši tipi všeč🤣😂😂
Odgovori
+10
10 0
biggie33
10. 02. 2026 14.01
Hahaha, še en ki je za Rothschilde delal oz. dela..
Odgovori
+8
8 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.02
Sej piše da so vsi EU politiki nastavljeni od rothschildov
Odgovori
+8
8 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.03
Sej je logično glede na to da jih noben ni izvolil 🤣😂
Odgovori
+8
8 0
Big M
10. 02. 2026 14.08
Gleda mož, zopet si stiskaš lajke z različnih nikov?
Odgovori
-3
0 3
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.11
Dej da te nom na kšen otok poslal...
Odgovori
+2
3 1
Big M
10. 02. 2026 14.11
Aja, pa daj dokaze da vidimo kje 🍊 ubija in jé dojenčke?
Odgovori
-1
1 2
Big M
10. 02. 2026 14.13
Daj pošli me, kamur koli tudi v orbito lahko!😂
Odgovori
-1
1 2
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.13
Maš fajle kodni jezik uporabljajo koker dilerji...drgač pa že da je trump 12 letnici lizal niple dokler niso bili raw je men že preveč
Odgovori
+1
3 2
annonymo95
10. 02. 2026 14.16
kaj je? hahahah
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.17
TREBA VAS JE VSE NA HAVBO!
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.17
Kok ste bogi enih fajlov niste sposobno odpret 🤣😂
Odgovori
+0
1 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 14.18
1332-16
Odgovori
+1
2 1
Kranjski domoljub
10. 02. 2026 13.55
Človek nesem napisat da so benija iz bližnjega zahoda izbrisali.
Odgovori
+6
6 0
biggie33
10. 02. 2026 14.05
Satanjahuja..
Odgovori
+4
4 0
Kostorog
10. 02. 2026 13.53
Oranžni pajac je bil najbrž tudi izbrisan in melonija kavs tudi, ne bi dobro izgledalo zdaj ko sta številka 1 v Zblojenih Državah Amerike.
Odgovori
-2
2 4
Kranjski domoljub
10. 02. 2026 13.53
Zanima me kaj sploh lahko napišeš bo adminu všeč. Ni ni čudno da vas nobeden več ne bere.
Odgovori
+11
11 0
zelen
10. 02. 2026 13.54
samo še troli bodo ostal
Odgovori
+6
6 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.50
Trump je creep tisti ki ga brani verjetno sam časti satana...
Odgovori
+4
6 2
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.46
Sepravi imajo gilgamesha ki meri 7 metrov...Bo treba v vatikanske arhive udreti....
Odgovori
+7
7 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.43
Fajle kaj so trump in clinton delal maldoletnicam je res udurno brati...Revelations fajle pa priporočam..
Odgovori
+6
7 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 13.46
@Watch-Man X -no dejmo tako napisati BOGATI in VPLIVNI kaj so vse počeli keš ženskam recimo zadevi kot se spodobi
Odgovori
+4
5 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.47
Pa dober sam ne moreš glih stresirane dojencke jest pit njihovo kri..aja pa zarotke..
Odgovori
+4
6 2
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.48
Pa mal je lupo na otoku pod njo pa morske pse ...katere je hranil...
Odgovori
+3
4 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 13.50
Ja to je samo za nas nesprejemljivo za bogate in vplivne je to nekaj normalnega kot za večino desničarjev POBIJANJE OTROK
Odgovori
+1
3 2
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.52
Ja nevemo mel je tudi nek satanističen tempelj kjer so rituale in žrtovanja izvajali...
Odgovori
+2
3 1
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.53
Zarodke*
Odgovori
+1
2 1
biggie33
10. 02. 2026 13.43
Nima veze levi ali desni, vse poti vodijo v Izrael..
Odgovori
+7
7 0
Watch-Man X
10. 02. 2026 13.44
V irusalem misliš?
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
