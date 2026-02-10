Iz Epsteinovih dosjejev naj bi izginilo več imen

Zakon o preglednosti Epsteinovih dokumentov, ki ga je kongres novembra sprejel z veliko večino, zavezuje ministrstvo za pravosodje, da objavi vse dokumente, povezane z Epsteinom, ki jih ima.

Zakon predvideva cenzuro imen ali osebnih podatkov o Epsteinovih žrtvah, ki jih je po podatkih ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI več kot tisoč.

Ob tem pa določa, da se ne sme nobenega dokumenta zadržati, odložiti ali izbrisati zaradi zadrege, škode ugledu ali politične občutljivosti. To se nanaša tudi na vladne uradnike, javne osebnosti ali tuje dostojanstvenike.

Med predstavniki tako republikancev kot demokratov, ki so v ponedeljek na ameriškem ministrstvu za pravosodje pregledovali neobdelane datoteke o Epsteinu, je bil tudi demokrat iz Marylanda Jamie Raskin. "Videl sem imena mnogih ljudi, ki so bila izbrisana iz skrivnostnih, nerazumljivih ali nepojasnjenih razlogov," je povedal novinarjem.

Republikanec iz Kentuckyja Thomas Massie je dejal, da so bila izbrisana imena najmanj šestih moških. Demokrat iz Kalifornije Ro Khanna pa je dejal, da ni nobenega pojasnila za njihov izbris. Identitete šesterice nista želela razkriti, je pa Massie dejal, da je eden od omenjenih moških "precej visoko v tuji vladi", Khanna pa je povedal, da je med ostalimi petimi tudi ime "precej pomembnega posameznika".

Massie in Khanna sta tudi dejala, da je bilo več imen v dokumentih izbrisanih, še preden jih je prejelo ministrstvo za pravosodje. Domnevata, da so jih izbrisali tožilci ali FBI.

Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je sicer 30. januarja zatrdil, da v veliki količini novih dokumentov ni ničesar, kar bi lahko vodilo do dodatnih kazenskih pregonov.

Čeprav sama omemba imena v Epsteinovih dosjejih še ne pomeni, da je oseba storila kaj nezakonitega, se številne znane osebnosti bojijo posledic razkritij o njihovih preteklih povezavah z obsojenim spolnim prestopnikom.