Z gliserja metali šope denarja, obiskovalci plaže so jih hiteli pobirati

Kot poroča tg24.sky.it, je majhnemu gliserju zmanjkalo goriva nedaleč od pristanišča Marina di Ragusa. Dva od štirih potnikov sta se odpravila proti pristanišču po gorivo, medtem ko sta na krovu ostala še ena odrasla oseba in najstnik. Medtem je tok plovilo potiskal proti obali, zaradi česar se je tako zibalo, da so se obiskovalci plaže zbali morebitnega brodoloma. Nekateri obiskovalci plaže so nato na pomoč poklicali obalno stražo.

Ob prihodu plovila obalne straže sta ostala potnika na plovilu začela v morje nenadoma metati šope bankovcev. Tokovi so denar odnesli na plažo, kjer so ga mnogi začeli pobirati. Poleg obalne straže so se na kraj dogodka odzvali tudi policija, karabinjerji in finančna straža, območje zavarovali, denar zasegli in pridržali posameznike, ki so vzeli bankovce.

Policija je skupno zasegla skoraj 700.000 evrov. Vendar pa ni izključena možnost, da del denarja ni bil zasežen. Prav tako so zasegli gliser.

Aretirali so tri odrasle osebe. Spremljal jih je tudi najstnik, ki naj ne bi bil sin nobenega od treh moških. Vir denarja še ni pojasnjen, prav tako ne razlog, zakaj so se ga potniki poskušali znebiti ob prihodu obalne straže. Med hipotezami, ki jih preiskovalci preučujejo, je morebitna nezakonita menjava, vendar uradnih zaključkov zaenkrat še niso objavili.