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Z gliserja metali šope denarja, obiskovalci plaže so jih hiteli pobirati

Rim , 01. 08. 2026 11.23 pred 51 minutami 2 min branja 8

Avtor:
A.K.
Denar

Na plaži Marina di Ragusa na Siciliji je izbruhnil kaos, ko so potniki iz okvarjenega gliserja v morje vrgli na desetine paketov z gotovino. Bankovci, ki jih je tok odnesel na obalo, so pristali med plavalci, ki so jih hiteli pobirati, dokler posredovanje oblasti ni ustavilo čudežnega ulova. Zasegli so skoraj 700.000 evrov, preiskovalci pa še vedno ugotavljajo vir denarja in zakaj se je znašel na krovu plovila.

Kot poroča tg24.sky.it, je majhnemu gliserju zmanjkalo goriva nedaleč od pristanišča Marina di Ragusa. Dva od štirih potnikov sta se odpravila proti pristanišču po gorivo, medtem ko sta na krovu ostala še ena odrasla oseba in najstnik. Medtem je tok plovilo potiskal proti obali, zaradi česar se je tako zibalo, da so se obiskovalci plaže zbali morebitnega brodoloma. Nekateri obiskovalci plaže so nato na pomoč poklicali obalno stražo.

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Ob prihodu plovila obalne straže sta ostala potnika na plovilu začela v morje nenadoma metati šope bankovcev. Tokovi so denar odnesli na plažo, kjer so ga mnogi začeli pobirati. Poleg obalne straže so se na kraj dogodka odzvali tudi policija, karabinjerji in finančna straža, območje zavarovali, denar zasegli in pridržali posameznike, ki so vzeli bankovce. 

Policija je skupno zasegla skoraj 700.000 evrov. Vendar pa ni izključena možnost, da del denarja ni bil zasežen. Prav tako so zasegli gliser.

Aretirali so tri odrasle osebe. Spremljal jih je tudi najstnik, ki naj ne bi bil sin nobenega od treh moških. Vir denarja še ni pojasnjen, prav tako ne razlog, zakaj so se ga potniki poskušali znebiti ob prihodu obalne straže. Med hipotezami, ki jih preiskovalci preučujejo, je morebitna nezakonita menjava, vendar uradnih zaključkov zaenkrat še niso objavili.

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KOMENTARJI8

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EU Dig. Cenzura
01. 08. 2026 12.22
Kdor je pobral ta denar je njegov. policija nima nic z njim. Samo nadzor! Kaj koga briga koliko denarja imam!!!
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0 0
asdfghjklč
01. 08. 2026 12.16
Mafijski posli. Ampak sreča tistim, ki ga je uspelo vzeti čim več paketkov.
Odgovori
0 0
Lisjak1
01. 08. 2026 12.23
Potencialni mafijec
Odgovori
0 0
mackon08
01. 08. 2026 12.09
Amaterji.
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
01. 08. 2026 12.07
Slovenec bi ubil za pivo.
Odgovori
+1
1 0
poper00
01. 08. 2026 12.20
Nekateri pa res.V glavnem so na Petrolu in pobarvani stranki.
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0 0
dobrabejba35
01. 08. 2026 12.02
Jaz upam da je čim več ljudem uspelo obdržati ulov
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+3
3 0
simc167
01. 08. 2026 11.54
Panika.
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+2
2 0
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