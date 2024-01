Iz globin morja na površje 'priplavala' več stoletij stara razbitina

Cape Ray, skupnost, ki ima 350 prebivalcev, je počivališče vsaj osmih ladij, ki so se potopile zaradi slabega vremena ali drugih vplivov. Vendar je to najnovejše odkritje malce drugačno, predvsem zaradi nepojasnjene narave nenadnega pojava razbitin.

Neil Burgess, predsednik Društva za ohranjanje razbitin Nove Fundlandije in Labradorja, domneva, da je ladjo osvobodila kombinacija obalne erozije in posledice posttropske nevihte Fiona, ki je lani pustošila po regiji. Ladijska razbitina je že dala nekaj namigov o svoji zgodovini. Leseni koli in bakreni žebljički kažejo, da bi lahko izhajala iz 19. stoletja, njena velikost – 24 metrov – pa nakazuje, da je bila večja od preproste jadrnice.

Deželna vlada je na rt poslala ekipo, ki si bo ogledala razbitino in jo skušala identificirati. Vendar, ker je razbitina še vedno pod gladino morja, bo precej bolj težavno obiskati ladjo. Močni valovi bi namreč razbitino lahko potegnili nazaj v morje, uradnike pa skrbi tudi poseganje obiskovalcev v razbitino.

"Zdi se, da so vsi pozabili, da imamo že nekaj let tu morski led," je na družbenih omrežjih zapisal Wayne Osmond, tamkajšnji prebivalec. "Morski led lahko zdrobi razbitino v le nekaj urah."

Prebivalci so se sicer raziskav lotili kar sami, pregledujejo stare zapise, brskajo po arhivih, da bi našli podatke o ladjah in potnikih, ki so pluli v teh vodah. "To je del naše zgodovine, ki se je pravkar prebudil. Potomci teh mornarjev bodo še vedno želeli poznati imena in kraje, kjer so se njihovi predniki izgubili v ledenih vodah. Bilo bi dobro, če bi jim ponudili nekaj zgodovine," je zapisala še ena izmed prebivalk Elizabeth Gover.