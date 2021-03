Tajska mornarica z goreče ladje rešila štiri mačke

Pripadniki tajske mornarice so v Andamanskem morju s potapljajoče se ribiške ladje v plamenih rešili štiri mačke. Eden od pripadnikov mornarice je zaplaval do prevrnjene ladje, si mačke položil na hrbet in z njimi odplaval na varno. Osem članov posadke je pred tem rešila mimoidoča ribiška ladja.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right V četrtek dopoldan je približno 13 kilometrov od otoka Koh Adang ribiško ladjo zajel požar in začela se je potapljati. Vseh osem članov posadke se je rešilo s skokom v morje, kjer jih je rešila druga ribiška ladja, ki je plula mimo. Pozneje pa so tajsko mornarico poslali na območje, da bi preverila, ali se je morda razlila nafta. Ob tem pa so pripadniki mornarice ugotovili, da je bilo na goreči ladji pozabljenih nekaj malo manjših in puhastih 'potnikov'. Eden od pripadnikov mornarice je nato zaplaval do ladje, ki se je že prevrnila, mačke prestavil na svoj hrbet in z njimi odplaval na varno, zgodbo povzema BBC. V nesreči nobena mačka ni bila ranjena, za njih trenutno skrbijo njihovi rešitelji kar v njihovem štabu. icon-expand