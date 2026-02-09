Naslovnica
Tujina

Iz gorečega vlaka rešili okoli 100 potnikov

Osijek, 09. 02. 2026 06.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar na vlaku (X)

Zvečer je na tirih v bližini Osijeka zavladala panika. Potniški vlak so namreč zajeli ognjeni zublji, zaradi česar so iz vagonov evakuirali okoli 100 potnikov, ki so bili takrat na vlaku. Kot so sporočili, se na srečo v incidentu ni poškodoval nihče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Požar je malo po 20. uri izbruhnil na vlaku na postajališču Dopsin pri Osijeku, poroča Net.hr. Kot je sporočilo podjetje HŽ Potniški promet, so ognjeni zublji zajeli dizelsko-motorni vlak 6324, ki pa je opremljen z dodatno opremo za začetno gašenje požara.

Prav slednja in hitra reakcija osebja na vlaku, ki so ognjene zublje gasili tudi s pomočjo gasilnih aparatov, je najverjetneje zaslužna, da se v času požara ni poškodoval nihče.

Na vlaku je bilo sicer v času dogodka okoli 100 potnikov, ki so jih zaradi ognja evakuirali. Na postajališče Dopsin je bil po potnike poslan drugi vlak, so sporočili iz HŽ Potniškega prometa.

hrvaška osijek požar vlak

