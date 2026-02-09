Iz gorečega vlaka rešili okoli 100 potnikov

Požar je malo po 20. uri izbruhnil na vlaku na postajališču Dopsin pri Osijeku, poroča Net.hr. Kot je sporočilo podjetje HŽ Potniški promet, so ognjeni zublji zajeli dizelsko-motorni vlak 6324, ki pa je opremljen z dodatno opremo za začetno gašenje požara.

Prav slednja in hitra reakcija osebja na vlaku, ki so ognjene zublje gasili tudi s pomočjo gasilnih aparatov, je najverjetneje zaslužna, da se v času požara ni poškodoval nihče.

Na vlaku je bilo sicer v času dogodka okoli 100 potnikov, ki so jih zaradi ognja evakuirali. Na postajališče Dopsin je bil po potnike poslan drugi vlak, so sporočili iz HŽ Potniškega prometa.