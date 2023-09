Iz Gorskega Karabaha v Armenijo prebegnilo že skoraj 100.000 ljudi

"Še en dan in tok bo presahnil," je ocenil armenski minister za regionalno upravo in infrastrukturo Gnel Sanosjan in dodal, da bo oblastem potem preostal le še izziv, da poskrbijo za vse prišleke.

Združeni narodi so medtem sporočili, da bodo v Gorski Karabah prvič po 30 letih poslali humanitarno misijo. "Azerbajdžanska vlada in ZN sta se dogovorila o misiji v regiji," je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.

Pojasnil je, da ZN zaradi "zelo zapletenih in občutljivih geopolitičnih razmer" približno 30 let niso imeli dostopa do regije. "Zato je zelo pomembno, da bomo lahko prišli tja," je poudaril in dodal, da bo misija z več kot 10 člani v regijo prišla po zraku iz Azerbajdžana.

Ocenila bo potrebe ljudi, ki so ostali v Gorskem Karabahu, kot tudi tistih, ki so na poti v Armenijo. Po besedah Dujarrica bodo pozorni tudi na spoštovanje mednarodnega prava, zlasti dela, ki se nanaša na človekove pravice.