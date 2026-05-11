Iz grobov pokojnikom kradejo zlate zobe

Avstrijska policija že mesece išče nepridiprave, ki skrunijo grobove. Po prvih primerih na Dunaju so se ropi razširili tudi na območje spodnje Avstrije. Doslej je bilo vlomljeno v skupno 240 grobnic. Po poročanju portala Newsflix roparji vedno delujejo na enak način. Ciljajo na grobnice ali grobove, prekrite s težkimi kamnitimi ploščami. Najprej prerežejo silikonske tesnila, premaknejo težko ploščo in potegnejo krste na površje. Nato krste prerežejo le v zgornjem delu, v višini pokojnikove glave, da bi prišli do zlatih zob in zalivk.