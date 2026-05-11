Tujina

Iz grobov pokojnikom kradejo zlate zobe

Dunaj , 11. 05. 2026 14.34 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Grob

Avstrijo pretresa vrsta nenavadnih in neprimernih ropov grobov. Tatovi vdirajo v grobnice in odpirajo krste, nato pa pokojnikom odstranjujejo zlate zobe in zalivke.

Avstrijska policija že mesece išče nepridiprave, ki skrunijo grobove. Po prvih primerih na Dunaju so se ropi razširili tudi na območje spodnje Avstrije. Doslej je bilo vlomljeno v skupno 240 grobnic. Po poročanju portala Newsflix roparji vedno delujejo na enak način. Ciljajo na grobnice ali grobove, prekrite s težkimi kamnitimi ploščami. Najprej prerežejo silikonske tesnila, premaknejo težko ploščo in potegnejo krste na površje. Nato krste prerežejo le v zgornjem delu, v višini pokojnikove glave, da bi prišli do zlatih zob in zalivk. 

Grob
Grob
FOTO: Damjan Žibert

Avstrijska policija je izvedla kriminalistično preiskavo, zaslišala priče in analizirala videoposnetke, vendar trenutno še nima konkretnih osumljencev. 

kraja grobovi zlate zalivke

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Janševe drobtinice
11. 05. 2026 15.48
V Slavoniji uničujejo spomenike žrtvam fašizma in nacizma...
0 0
bohinj je zakon
11. 05. 2026 15.42
Bizarno. No coment.
0 0
mario7
11. 05. 2026 15.42
O Bog. Še pokojni nimajo miru pred lopovi.
+2
2 0
Janševe drobtinice
11. 05. 2026 15.38
EU je klasična korupcija...
+0
1 1
