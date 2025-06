Iz helikopterja deževali kovanci in vrtnice: nenavadno slovo

Darrell Thomas je umrl 15. junija v starosti 58 let. Njegova sinova, Darell in Jonte, pa sta se odločila, da očetu izkažeta spoštovanje na edinstven način. Organizirala sta, da je helikopter v petek popoldne nad avtopralnico, ki je bila v Thomasovi lasti, spustil 5000 dolarjev in cvetne liste vrtnic, poroča Detroit Free Press. To je kraj, ki ima za pokonika poseben pomen. Tu je Thomas namreč vsak dan ustvarjal svoje podjetje in pisal svojo življenjsko zgodbo.