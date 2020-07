Iz hiše na jugu Mehike so rešili triindvajset ugrabljenih otrok

Otroke so rešili iz hiše v San Cristóbal de Las Casas v južni mehiški zvezni državi Chiapas, je v ponedeljek sporočil generalni državni tožilec. Otroke, stare med tri mesece in 15 let so ugrabili in jih s"fizičnim in psihičnim nasiljem prisilili v prodajo ročnih izdelkov," so zapisali v poročilo.

Reševalna misija se je začela, potem ko je generalna državna odvetnica začela z iskanjem Dylana Esaúja Gómeza Péreza, malčka, ki je 30. junija izginil s tržnice, kjer se se sprehajal z mamo, sporoča generalni državni tožilec. Oblasti niso takoj potrdile, če je bil med rešenimi otroki tudi Dylan, poroča CNN.

Chiapas je eno najbolj osiromašenih predelov Mehike

Chiapas je sicer najjužnejša država v Mehiki in leži na meji z Gvatemalo. Turisti mesto radi obiščejo zaradi ogromne biotske raznovrstnosti in raznolikega podnebja, ki vključuje sveže in hladno vreme v visokogorju ter vlažno in vroče podnebje v džungli.

Poleg tega se tam nahaja nekaj najbolj impresivnih arheoloških najdišč Majev in veliko avtohtonega prebivalstva. Gre za eno najbolj raznolikih regij, tako v naravi kot kulturi. Hkrati je tudi eno izmed najbolj osiromašenih območij v državi, leta 2017 jo je hudo prizadel močan potres.