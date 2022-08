Iz hiše na Pelješcu ukradli skoraj četrt milijona evrov in zlatnino

Vodja kriminalistične policije PU Dubrovniško-neretvanska Zoran Tikvica je pojasnil: "Po prijavi smo takoj začeli s preiskovanjem, ki je trajalo 24 ur in hitro smo ugotovili, da je sodelovalo pet storilcev, ki smo jih tudi hitro identificirali." Na področju Splitske županije so nato 17. avgusta prijeli dva moška, naslednji dan pa so prijeli še enega, 19. avgusta še enega, včeraj pa so v Pulju prijeli še zadnjega osumljenca. Pri osumljencih so našli tudi del ukradenega denarja in celoten nakit, ki je za družino zelo dragocen, so še pojasnili policisti.