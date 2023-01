Iz hrvaške marine skrivnostno izginila jahta ruskega oligarha

Skupaj s še štirimi luksuznimi plovili, katerih vrednost se meri v desetinah milijonov evrov, se je jahta znašla na seznamu lastnine sankcioniranih ruskih posameznikov oziroma njihovih podjetij. A kljub temu je Irina VU brez težav zapustila hrvaško pristanišče in izplula iz hrvaških teritorialnih voda. Jutranji list navaja visoke vire, ki neuradno pravijo, da se je to lahko zgodilo zato, ker hrvaška policija dejansko ni imela nobene uradne informacije ali kakršnega koli obvestila o prepovedi izplutja jahte, zato mejni policisti niso imeli razloga, da bi ji preprečili odhod.

Irina VU je trenutno v turški marini Didim ob Egejskem morju, hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo pa je za to bizarno krajo izvedelo šele ta teden. V preiskavo so vključeni državno tožilstvo (DORH), varnostno-obveščevalna agencija (SOA) in mednarodne agencije. Razpisana bo tudi mednarodna tiralica, poroča Juranji list .

Je kdo od pristojnih pozabil obvestiti MUP ali je šlo za opustitev dolžnosti?

Gre za nenavadno zgodbo, ki so jo za Jutranji list potrdili na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Državni sekretar na omenjenem ministrstvu Alen Gospočić pravi, da so bili ta teden obveščeni, da je bila ena od petih jaht ruskih oligarhov, ki so jih zadržali v hrvaških pristaniščih, ukradena iz luke Betina. Gospočić je hkrati tudi član skupine za spremljanje izvajanja mednarodnih omejevalnih ukrepov. Dejal je, da so takoj, ko so lastništvo povezali z ruskimi oligarhi, jahto "zapečatili", lastnike pa obvestili, da ne morejo razpolagati s svojim premoženjem. Poleg tega naj bi lastnikom luški kapitan prepovedal dostop do jahte.

Toda kako je potem mogoče, da je nekdo brez težave prišel v pristanišče in ukradel 35-metrsko jahto, vredno pet milijonov evrov? Gospočić je pojasnil, da v pristaniščih ne morejo imeti varnostnikov in da gre za marino odprtega tipa, kar pomeni, da lahko kdor koli brez težav dostopa do nje.