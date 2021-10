Iz Hrvaške v BiH možno tudi povsem brez nadzora – skozi trgovino

Objavili so tudi videoposnetek sprehoda skozi trgovino in vstopa v drugo državo, ne da bi šli na mejni prehod, in tudi vrnitev po isti poti. Novinarji portala so dejali, da so se nekaj časa sprehajali ob spornem delu meje, ne da bi jih kdor koli kaj vprašal. Portal dodaja, da je "mejni prehod rezerviran samo za vozila, pa tudi za tiste, ki niso seznanjeni z možnostjo prehoda meje brez dokumentov in ustavljanja" .

V nakupovalni center Dalmata JuraShop se lahko vstopi na hrvaški strani meje, na drugem koncu pa skozi drsna vrata trgovine pridete na parkirišče "in že ste v BiH – ali pa obratno" , poroča index.hr . "Iz EU ste lahko izstopili in se vanjo vrnili lažje in hitreje, kot bi šli na otok Vis," so zapisali.

Novinarji so vztrajali, da se da brez nadzora in z lahkoto prečkati mejo, lastnik trgovine pa je odvrnil, da lahko policija vse, ki nimajo dovolilnice, kaznuje. Index je opomnil, da se da čez mejo v tem delu države preprosto sprehoditi (z avtomobilom se v trgovino seveda ne da), na nekaterih drugih delih meje meje pa policisti pretepajo ilegalne migrante in ne omogočajo vstopa v Evropsko unijo nikomur brez ustreznih dokumentov.

Policija je z dogajanjem seznanjena

"Policiji je znano, da ob mejnem prehodu Gabela Polje stoji trgovina, ki je na območju BiH in do katere se lahko pride iz Republike Hrvaške čez mejni prehod, vendar le z mejno prepustnico," so sporočili s tamkajšnje policije.

Potrdili so, da lahko imetniki dovolilnic, ki se nanašajo na konkretno območje, prečkajo mejo na tem območju, ostali pa so "zaradi nedovoljenega prehoda državne meje prekrškovno sankcionirani". Novinarji omenjenega portala so ogorčeni, saj na terenu od njih prepustnice nihče ni zahteval. To so tudi posneli.

Na policiji so dejali še, do imajo pooblastila za postavitev in uporabo tehničnih sredstev ter uporabo službenih psov za izvajanje nadzora državne meje, kot tudi postavljanje ovir za nezakonite prehode državne meje, a dodali, da stanje na tem delu meje spremljajo z nadzornimi kamerami.

"Vse te mehanizme torej lahko uporabljajo za nadzor, vendar jih, vsaj kolikor smo opazili v kakšnih pol ure do 45 minut potepanja po obmejnem pasu, sploh ne uporabljajo," so zapisali novinarji portala. Od začetka leta je sicer policija v Metkoviću sodniku za prekrške ovadila 85 ljudi zaradi prehoda čez mejo brez dovoljenja, v prejšnjem letu dni pa so zaradi zlorab odvzeli 15 maloobmejnih dovolilnic.