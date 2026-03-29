Iz italijanske galerije ukradli dela Renoirja, Cezanna in Matissa

Ukradena slika je eno redkih Renoirjevih del, ki je stalno razstavljeno v Italiji, navaja avstrijska tiskovna agencij APA .

Po navedbah italijanske policije so tatovi v galerijo vlomili pred nekaj dnevi. Preiskava še poteka.

Poleg te slike so tatovi odnesli še Tihožitje s češnjami Paula Cezanna iz leta 1890 in delo Odaliska na terasi Henrija Matissa iz leta 1922.

Umetnine so bile razstavljene v galeriji francoskih slikarjev v zgornjem nadstropju vile Magnani v lasti fundacije Magnani Rocca. Galerija hrani tudi dela umetnikov, kot so Albrecht Dürer, Tizian, Peter Paul Rubens, Francisco de Goya in drugi.