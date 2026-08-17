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Iz italijanskega muzeja ukradli štiri 'izjemne' renesančne slike

Messina, 17. 08. 2026 14.48 pred 33 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Tatovi so v noči na nedeljo ukradli tri od petih ohranjenih plošč Poliptiha svetega Gregorja.

Tatovi so iz Regionalnega interdisciplinarnega muzeja v Messini ukradli štiri umetnine, pripisane renesančnemu slikarju Antonellu da Messini. Kot so sporočile mestne oblasti, so neznanci, ki so vlomili v prostore muzeja, uspeli obiti varnostni sistem. Direktorica muzeja Marisa Mercurio je po tatvini povedala, da so zgroženi nad tem, kar se je zgodilo. Policija primer še preiskuje.

Iz muzeja na Siciliji so v soboto zvečer ukradli štiri renesančne slike "izjemne vrednosti", je potrdil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Tatovi so odnesli tri plošče od petih ohranjenih panelov Poliptiha svetega Gregorja (izvorno Polittico di San Gregorio) in dvostransko ploščo Madone z otrokom in Kristusa v Pieti, ki jih pripisujejo Antonellu da Messini. Poliptih svetega Gregorja sicer velja za eno najpomembnejših del tega sicilijanskega mojstra.

Tatovi so v noči na nedeljo ukradli tri od petih ohranjenih plošč Poliptiha svetega Gregorja.
Tatovi so v noči na nedeljo ukradli tri od petih ohranjenih plošč Poliptiha svetega Gregorja.
FOTO: Profimedia

Policija zdaj preiskuje, kako so tatovi sploh lahko vstopili v muzej, ne da bi sprožili alarme, in kdo je morda odgovoren. Sumijo, da so slike po naročilu ukradli tatovi umetnin s črnega trga, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Manjšo dvostransko sliko Madone in Kristusa so ukradli neposredno iz varnostne vitrine, vsa dela pa so bila na lesenih ploščah, zaradi česar jih niti niso mogli preprosto zviti v tulec, kot običajno slikarsko platno.

Direktorica muzeja Marisa Mercurio je povedala, da so nepridipravi umetnine ukradli v soboto, najverjetneje okoli 21.50. "Pretreseni smo nad tem, kar se je zgodilo," je dejala za Anso in tatvino opisala kot "veliko izgubo za muzej, mesto, skupnost in svet umetnosti".

"Globoko ogoržen na gnusnim kriminalnim dejanjem" je tudi župan Messine Federico Basile. "Okrnjena je bila dediščina, ki pripada vsem prebivalcem Messine," je dejal. "Messina ne bo dovolila, da ji ukradejo zgodovino."

Slikarski mojster iz 15. stoletja (okoli 1430–1479) Antonello da Messina.
Slikarski mojster iz 15. stoletja (okoli 1430–1479) Antonello da Messina.
FOTO: Profimedia

V Messini rojeni Antonello da Messina (okoli 1430–1479) velja za enega vodilnih slikarskih mojstrov zgodnje renesanse. Njegov Poliptih svetega Gregorja, naslikan leta 1473, prikazuje Devico Marijo, ki v naročju drži dojenčka Jezusa Kristusa, obkrožajo pa ju angeli ter sveta Gregor in Benedikt. Umetniško delo, od katerega se je ohranilo pet plošč, je bilo naročeno za samostan Santa Maria.

Dvostranska plošča, na kateri sta upodobljena na eni strani Marija z detetom Jezusom, ki blagoslavlja vernika, na drugi pa Jezus Kristus v času smrti, je bila naslikana v približno istem času, čeprav ni jasno, kdaj natanko. Plošča so zaradi majhnosti prvotno uporabljali za zasebno bogoslužje.

Niz kraj umetnin

Incident je zadnji v nizu ropov muzejev po Evropi, v katerih je neznano kam izginilo več neprecenljivih del.

Tatvina se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je italijanska specializirana enote za umetniški kriminal sporočila, da je našla tri umetniška dela, ukradena iz muzeja v bližini Parme v začetku letošnjega leta. Slike Cézanna, Renoirja in Matissa ocenjujejo na skupno vrednost kar devet milijonov evrov. Tatinska tolpa jih je iz muzeja odnesla v manj kot treh minutah, alarmni sistem muzeja pa jim je preprečil, da bi ukradli še več. Nato so pobegnili skozi muzejske vrtove.

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Varnost neprecenljivih umetniških del in artefaktov v evropskih muzejih je bila konec lanskega leta postavljena pod vprašaj, ko je tolpa tatov sredi belega dne vdrla v pariški Louvre in ukradla zgodovinski nakit v vrednosti 88 milijonov evrov.

kraja tatovi muzej Sicilija Poliptih svetega Gregorja Antonello da Messina

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Slavko BabIč
17. 08. 2026 15.21
Direktorica je zgrožena, ker je bilo slabo varovanje. Lepa cvetka.
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