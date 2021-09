Iz izraelskega zapora pobegnilo šest palestinskih zapornikov

Izraelske oblasti so na lovu za šestimi palestinskimi borci, ki so pobegnili iz zapora. Kot kaže, jim je v zgodnjih jutranjih urah uspelo ubežati skozi predor. Poročanj izraelskih medijev policija še ni potrdila, fotografije predora pa so se že pojavile na družbenih omrežjih.

Pobegnili so iz zapora Gilboa, ki stoji med Galilejskim jezerom v Izraelu in mestom Jenin na Zahodnem bregu.