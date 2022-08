Iz izsušene Donave pokukale potopljene nacistične ladje

Iz reke Donave blizu srbskega pristaniškega mesta Prahova so izpod morske gladine na površje pokukale skoraj 80 let stare ladje, ki so bile med drugo svetovno vojno del nemške pomorske flote, ki je štela več sto ladij. Leta 1944 so na reko pobegnile pred sovjetskimi silami, tam pa je nemški admiral Paul Willy Zieb naročil, naj plovila potopijo, s tem pa Sovjetom preprečijo dostop do preostalih.