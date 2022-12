Iz iztirjenega vagona še vedno uhaja amonijak, zaprte šole in vrtci

V nedeljo popoldan je v Srbiji iztiril tovorni vlak z amonijakom. Zaradi uhajanja strupenega plina je več prebivalcev Pirota poiskalo zdravniško pomoč, a kot kaže nihče ni v življenjski nevarnosti. V mestu so razglašene izredne razmere, zaprte so šole in vrtci.

Po železniški nesreči tovornega vlaka pri srbskem Pirotu, v kateri sta se prevrnila dva izmed 20 vagonov, natovorjenih z amonijakom, so v mestu še vedno razglašene izredne razmere. Zaradi iztekanja strupenega plina je namreč v okolici prisoten močan vonj, prav tako je slaba vidljivost. Zaradi slednje je pri kraju nesreče še vedno zaprta avtocesta. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V mestu zato še vedno veljajo izredne razmere, oblasti so z današnjim zaprle tudi šole in vrtce. Prebivalce opozarjajo, naj ne zapuščajo domov, če to ni res nujno, ter naj ne odpirajo oken, poroča Index.hr. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Včeraj je zaradi vdihavanja plina in prometnih nesreč, ki so bile posledica slabe vidljivosti zaradi amonijaka v zraku, nekaj več kot 50 ljudi poiskalo zdravniško pomoč. Od tega so jih 15 namestili v bolnišnično oskrbo, a kot poročajo ni nihče v življenjski nevarnosti. Danes v bolnišnici ostaja pet oseb, od tega en otrok.