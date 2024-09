Iz Jemna poletela raketa in zadela nenaseljeno območje v Izraelu

Vojska je kasneje zatrdila še, da je bila raketa izstreljena iz Jemna. Izstrelili so jo tamkajšnji hutijevski uporniki, ki so kasneje prevzeli odgovornost za napad.

Obstreljevanje se medtem nadaljuje tudi ob meji med Izraelom in Libanonom, kjer je bilo po navedbah izraelske vojske proti Golanski planoti in izraelskemu ozemlju davi izstreljenih kakih 40 izstrelkov. Izraelske sile ob tem niso potrdile, ali je šlo za izstrelke libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah, ki pa je kasneje prevzelo odgovornost za napad.

Na obmejnih območjih Izraela in Libanona sicer skoraj vsakodnevno prihaja do obstreljevanja med izraelsko vojsko in Hezbolahom, vse odkar je oktobra lani izbruhnila vojna v Gazi. Več deset tisoč tamkajšnjih prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove. Voditelji na obeh straneh trdijo, da si ne želijo vojne v polnem obsegu, vendar ob tem zatrjujejo, da so nanjo pripravljeni.

V Izraelu so medtem v soboto znova potekali protesti, še navaja AFP. Na tisoče ljudi se je podalo na ulice Tel Aviva in drugih večjih mest v državi, da bi povečali pritisk na vlado pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja, da doseže dogovor o izpustitvi talcev iz Gaze.