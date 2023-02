Iz jezera v New Yorku potegnili več kot meter dolgega aligatorja

V nedeljo so prebivalci New Yorka v enem izmed parkov opazili za mesto neobičajno bitje. Kmalu zatem so iz jezera v parku v Brooklynu potegnili približno 1,2 metra dolgega aligatorja, ki so ga poimenovali Godzilla.

Ko so ga rešili, je bil aligator v slabem stanju, bil naj bi omotičen in v šoku, poroča Sky News. Za zdaj še ni jasno, kako se je sploh znašel v jezeru, a oblasti domnevajo, da ga je verjetno tam pustil lastnik. Izpuščanje živali v newyorške parke je nezakonito, uradniki pa so tudi opozorili, da lahko takšno dejanje resno ogrozi druge vrste. "Na srečo ni bil nihče poškodovan, žival pa pregledujejo," so zapisali predstavniki Newyorških parkov (NYC Parks). Pojasnili so, da bi poleg morebitne nevarnosti za obiskovalce izpustitev neavtohtone živali ali nezaželenih ljubljenčkov v parke lahko močno vplivala na avtohtone vrste. Poleg tega bi po njihovih besedah to lahko vplivalo tudi na kakovost vode.