Iz Južne v Severno Korejo naj bi zbežal nekdanji prebežnik s severa

Moški, ki je na novega leta dan vstopil iz Južne v Severno Korejo, potem ko mu je uspelo prečkati hudo zastraženo mejo med državama, je bil verjetno prebežnik iz Severne v Južno Korejo, je razkrilo južnokorejsko obrambno ministrstvo.

Uradno ga sicer še niso identificirali, a domnevajo, da gre za moškega, starega od 30 do 40 let, ki je v državo prispel novembra 2020, ko se je prav tako uspel prebiti čez močno zastraženo mejo, le da v nasprotni smeri kot v soboto. V Južni Koreji naj bi minulo leto delal kot čistilec in naj ne bi šlo za vohuna.

Južnokorejski vojaki so v soboto na varnostnih posnetkih z nekajurno zamudo ugotovili, da je nekdo prebil žičnato ograjo in prečkal okoli štiri kilometre široko demilitarizirano območje, ki loči obe državi. Sprožili so obsežno iskalno akcijo, a osebe niso našli. O tem so obvestili tudi Severno Korejo.

